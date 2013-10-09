عوارض تخلفات ساخت و ساز شهری در اردبیل افزایش یابد/ تعیین تکلیف اراضی بایر

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی مدیریت واحد پیشگیری از تخلفات شهری گفت: اگر عوارض و هزینه جرایم شهری افزایش پیدا کند تخلف از لحاظ اقتصادی برای سازنده ساختمان به صرفه نخواهد بود و این تخلفات کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه این موضوع در تعرفه سال 92 پردازش شده و در تعرفه سال 93 نیز پیش بینی خواهد شد، یادآور شد: بطوریکه این عوامل موجب می شود تا انگیزه تخلف در ساخت و سازها و سطح اشغال مازاد بر پروانه به حداقل برسد.

شهردار اردبیل با تاکید بر اینکه هم اکنون عوارض پایین تخلف به عنوان یک چالش محسوب می شود، تصریح کرد: چراکه قیمت بالای زمین سازنده را به سوی تخلف در سطح اشغال مازاد و طبقات مازاد بر پروانه سوق می دهد.

وی با اشاره به وظیفه شهرداری اردبیل در چگونگی برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و با بیان اینکه شهرداری در حوزه وظایف خود می تواند پرونده های مربوطه را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد، افزود: انتظار داریم ادارات و دستگاه های اصلی مرتبط با این موضوع همچون راه و شهرسازی و نظام مهندسی همکاری نزدیک تری با مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری داشته باشند.

بدری به راه اندازی مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مواردی که همواره شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل را با چالش مواجه کرده بحث ارائه پایان کار ساختمانی توسط ادارت خدمات رسان بدون در نظر گرفتن شرط ارائه عدم خلافی از سوی سازندگان ساختمان و همچنین ضرورت رعایت ماده هشت قانون مربوطه از سوی این ادارات می باشد.

وی یادآور شد: متاسفانه این ضرورت نادیده گرفته می شود؛ اما ضرورت است دارد ادارات خدمات رسان حتی قبل از ارجاع پرونده به شهرداری، نسبت به دریافت عدم خلافی جهت ارائه پایان کار به فعالان عرصه ساخت و ساز اقدام کنند و اگر عدم خلافی ارائه نشد از تشکیل پرونده خودداری کنند.

شهردار اردبیل با اشاره به مشکلات بوجود آمده پس از ارائه پایان کار بدون دریافت خلافی نظیر افزایش درصد استفاده از انشعابات غیرمجاز آب و برق، بیان داشت: انتظار داریم دستگاه های مرتبط در خصوص این موضوع همکاری و توجه بیشتری داشته باشند.

وی از اقدامات مهم این نهاد جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و سد معبر در سطح شهر اردبیل خبر داد و عنوان کرد: با این وجود هنوز ساخت و سازهایی در حال انجام است که دارای زیربنای اضافه بر پروانه بوده و اقدام به افزایش غیرمجاز طبقات کرده اند که نباید از این موارد غافل بود و در فرصت های بعدی می توانیم با ادارات دخیل در کنترل این ساخت و سازها نظیر راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان جلسات هماهنگی برگزار کنیم.

بدری برگزاری جلسات متعدد پیشگیری از تخلفات شهری با حضور اعضای کمیسیون ماده صد را ضروری خواند و افزود: این اقدام به ایجاد وحدت رویه در آراء کمک می کند و در مواردی نیز شهرداری می تواند با پیش بینی در تعرفه عوارض و جرایم گام های موثرتری در جهت کاهش جرایم و تخلفات ساختمانی بردارد.

وی همچنین تعیین تکلیف اراضی بایر را از جمله دیگر اقدامات مهم صورت گرفته از سوی شهرداری به منظور پیشگیری و جلوگیری از تخلفات شهری خواند و اضافه کرد: در حال حاضر اکثر زمین های بایر و بلاتکلیف موجود در سطح شهر شناسایی و با مالکان این اراضی توافق صورت گرفته است.

بدری تاکید کرد: ضروری است تکلیف اراضی بایر موجود شهر اردبیل نیز تعیین شود، چرا که با این اقدام و تداوم همکاری دستگاه های مرتبط بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع خواهد شد.