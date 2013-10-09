تاریخ رویارویی ماشین سازی و تراکتورسازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ابتدای ماه آینده آغاز می شود و بر اساس برنامه دو تیم قدیمی فوتبال تبریز روز یکشنبه 12 آبان در ورزشگاه یادگار امام (ره) این شهر برابر یکدیگر صف آرایی می کنند.

تیم ماشین سازی که در هفته اول لیگ دسته دوم روز گذشته توانست حریف خود تیم شهرداری دزفول را با یک گل شکست دهد، در دیدار برابر تیم لیگ برتری تراکتورسازی در چارچوب بازی های جام حذفی مصاف سختی پیش رو خواهد داشت.

اگر چه هم تیم ماشین سازی و هم تیم تراکتورسازی بازیکنان بومی انگشت شماری در اختیار دارند اما این بازی می تواند یادآور چند رقابت به یاد ماندنی و حساس دو تیم در چارچوب بازی های جام آزادگان و دیگر مسابقات باشد.

از همین چارچوب تیم گسترش فولاد تبریز هم به دیدار تیم میناب طیور هرمزگان خواهد رفت. مصاف آبی پوشان تبریزی با این حریف گمنام روز سه شنبه 7 آبان در ورزشگاه بنیان دیزل به انجام خواهد رسید.