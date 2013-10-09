روزهای پر افتخار و پر مدال ورزش آذربایجان شرقی/ پتانسیل موفقیت های بیشتر ورزشکاران استان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم قیچی ساز ، آرمین روشنی ، احد شاهین، فرزاد محمدخانلو ، معصومه داناپور و بهراد صادقی از جمله قهرمانانی هستند که در رشته های کوهنوردی ، کاراته و قایقرانی توانستند در چند هفته اخیر برای استان آذربایجان شرقی افتخارات و مدال های مهم مسابقات بین المللی را به ارمغان بیاورند.

با توجه به این افتخارات، مديركل ورزش و جوانان آذربايجان شرقي ورزش استان را در نيمه نخست امسال با روند رو به رشدي مواجه دانسته و اعتتقاد دارد که موفقيت هاي بزرگي در اين مدت به دست آمده است.

سيدمحمد شروين اسبقيان در این خصوص اظهار كرد: در اين مدت و در ۱۰ شاخص مشخص شده، ورزش استان هم از نظر تعداد ورزشكاران سازمان يافته و هم از نظر حضور در رقابت هاي بين المللي و كسب مدال شاهد رشد بوده كه با ادامه اين روند، آينده خوشي در انتظار ورزش استان خواهد بود.

وي اضافه كرد: عملكرد خوب تيم كاراته استان در رقابت هاي آسيايي و كسب اولين عنوان قهرماني در آسيا، درخشش قايقرانان در مسابقات آسيايي، صعود قيچي ساز به قلل مرتفع جهان، پیشتازی دوچرخه سواران استان در اين قاره و چندين عنوان ديگر از جمله عناوين ورزشكاران استان در اين مدت بوده است.

اسبقيان گفت: با این حال تلاش خواهيم كرد با توجه خاص و ويژه به ورزشكاران و فراهم كردن امكانات لازم براي انها، تعداد و درصد اين موفقيت ها را بيشتر كنيم.

وی با اشاره به موفقیتهای اخیر ورزش استان گفت: ورزش آذربایجان شرقی در سال 1392 در شش ماهه اول شاهد اتفاقات بسیار خوبی در ورزش بود که افتخارات کاراته کاران در بازی های کشورهای اسلامی ، مدال طلا و برنز فرزاد باهر ارسباران و مهسا پوررحمتی در شمشیربازی، صعود عظیم قیچی ساز به قلل بالای 8000 متر جهان ، طلای یونس سرمستی در کشتی قهرمانی جهان ، موفقیت های تیم های فوتبال تراکتورسازی و گسترش فولاد در لیگ برتر گوشه ای از این افتخارات هستند.

اسبقیان همچنین به بررسی ورزش استان در شش ماهه اول سال 1392 پرداخت و گفت :در سال 1392 در شش ماهه اول آن نسبت به سال 1391 بیش از 275 درصد رشد در تمامی بخشها حوزه ورزش استان داشته است و این نشان از روند رو به رشد ورزش استان در سال 92 است.

وی افزود : در سال 1392، 27 مورد رقابتهای قهرمانی کشور ، 95 مورد شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور ، 56 برگزیده به تیم ملی ، 87378 نفر بیمه ورزشی و ورزشکار سازمان یافته ، 212 مدال انفرادی در قهرمانی کشور ، 30 مدال تیمی در رقابتهای قهرمانی کشور ، 10 مدال ، 17 مدال و 15 مدال رنگارنگ در رقابتهای آسیایی ، جهانی و بین المللی کسب شده است.

وي به صعود قيچي ساز به دوازدهمين قله بالاي هشت هزار متر اشاره كرد و گفت: همت ورزشكاران استان همواره بالا بوده و براي دستيابي به موفقيت هاي كم نظير، همواره آماده اند.

گفتنی است طی چند هفته اخیر تیم ملی کاتای مردان ایران با کاتاروهای تبریزی به مدال برنز سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دست یافت تا اولین مدال آذربایجان شرقی در این رقابت ها بدست آید.

در بازی‌های کشورهای اسلامی که در شهر "پالم بانگ" اندونزی جریان داشت، تیم ملی کاتای مردان ایران کشورمان متشکل از احد شاهین، فرزاد محمدخانلو و آرمین روشنی کاتاروهای تبریزی ایرانی برای دستیابی به مدال برنز بازی‌های کشورهای اسلامی به دیدار تیم ترکیه رفتند و با نتیجه 5 بر صفر به پیروزی رسیدند و مدال برنز گرفتند.

این سه کاتاروی تبریزی پیش از این برای اولین بار در تاریخ کاراته ایران به مدال طلای قهرمانی آسیا و مدال طلای لیگ جهانی کاراته دست یافته بودند.

همچنین در رقابتهای قایقرانی قهرمانی آسیا معصومه داناپور دارنده مدال طلای کانوی دونفره 200 متر و کانوی دونفره 500 متر ، بهراد صادقی مقام چهارم كانو كانادايي و خانم نیک ور داور اعزامی قایقرانی آذربایجان شرقی برای استان کسب افتخار کردند.

عظيم قيچي ساز ابرمرد کوهنوردی ایران و تبریز و هيماليانورد توانمند كشورمان نیز موفق شد روز چهارم مهر ۹۲، قله ۸۲۰۱ متري «چوآيو» را صعود كند تا دوازدهمین قله بالای 8000 متر قیچی ساز هم تسلیم اراده وی شود.

قيچي ساز با اين صعود، شمار صعودهاي خود به قلل بالاي هشت هزار متر دنيا را به عدد ۱۲ رساند و تنها با صعود به دو قله‌ي ديگر به نام‌هاي «شيشاپانگما» و «لوتسه»، به عنوان اولين ايراني و افتخاري ارزشمند مي تواند نام خود را در باشگاه ۱۴ هشت‌هزاري‌هاي دنيا ثبت كند.

ورزش آذربایجان شرقی به واقع پتانسیل موفقیت و کسب افتخارات بیشتر از موارد ذکر شده را در مسابقات بین المللی دارد به شرطی که مسئولان ورزش استان حمایت های بیشتری از این ورزشکاران داشته و امکانات لازم برای انجام تمرینات بهتر و اعزام به مسابقات را فراهم کنند.

