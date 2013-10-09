تامین امنیت تمامی مردم جامعه اولویت اول پلیس فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان شامگاه چهارشنبه در دیدار با اقلیتهای مذهبی به مناسبت هفته ناجا افزود: بحث امنیت مربوط به یک نژاد خاص نیست بلکه تمام اقشار جامعه را در جامعه شامل می شود.

وی تصریح کرد: مشارکت مردمی در ایجاد امنیت بسیار تاثیر گذار است و در این میان اهالی تمامی ادیان حاضر در فارس را به مشارکت بیشتر دعوت می کنیم.

فرمانده انتظامی استان فارس در خصوص شعار امسال پلیس قانونمداری، مردم مداری و روزآمدی اظهار داشت: خدمت به خلق خدا از طریق هر قشر عبادت به شمار می رود.

سردار سجادیان افزود: پلیس موضوع اجتماعی محوری و فرهنگی را دنبال می کند تا از این طریق به اهداف خود در حوزه امنیت دست یابد.

وی با اشاره به اینکه پلیس متعلق به همه است، گفت: پلیس برای ایجاد امنیت پایدار از هیچ کوششی دریغ نمی کند به خصوص زمانیکه باید امنیت اقلیت های دینی حاضر در استان را تامین کنیم.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه افراد می توانند مشکلات خود در خصوص عملکرد پلیس را به 197 اطلاع دهند، افزود: پلیس برای برقراری امنیت تمام افراد از هر قشر و گروهی تلاش می کند و شماره 197 به معنی این است که مردم پلیس، نیروی انتظامی هستند.

وی گفت: اگر اقلیتهای مذهبی مشکلی دارند می توانند موضوع را با ما در میان گذاشته تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

در این مراسم افرادی به نمایندگی اقلیهای مذهبی موضوعاتی را مطرح کردند.