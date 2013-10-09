برای ساخت فیلم خود 90 میلیون ضرر کردم/مسئولان به داد سینمای مستقل برسند

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی مقدم شامگاه چهارشنبه در نشست خبری فیلم خود درباره ایده داستان این فیلم اظهار داشت: از دیدگاه من یک فیلم از تصویر ذهنی و خاطره ها آغاز می شود و داستان این فیلم نیز در واقعیت برای برادر من اتفاق افتاده بود.

وی با اشاره به اینکه هنرمند باید طیف گسترده جامعه را در بیان فیلم مدنظر داشته باشد، افزود: نخستین وظیفه هنرمندان و از جمله فیلمسازان بیان ساده و هنرمندانه است به گونه ای که مفاهیمی که کارگردان قصد بیان آنها را دارد عیان نباشد به عبارتی داستان فیلم متظاهرانه نباشد.

این کارگردان اضافه کرد: از دیدگاه من همانطور که بازی های این فیلم بی تکلف و مستند گونه است این اتفاق در فیلم های درام نیز باید رخ دهد و به عبارتی بازی ها متظاهرانه نباشد.

وی با بیان اینکه تقدیر در این فیلم کارکرد بسیار دارد و سبب قرار گرفتن بازیگران بر سر راه یکدیگر می شود، تاکید داشت: در این فیلم بیشتر به شیوه روایت پردازی کار کردم تا اینکه به شکل کلاسیک قصه پردازی کنم.

دوست نداشتم فیلم من به اثری هندی تبدیل شود

محقق در پاسخ این تحلیل و پرسش کارشناس فیلم (سحر فکری آزاد) درباره اینکه فیلم داستانی ساده، با بیان روان دارد، درامایتک و جذاب است اما زیر لایه های درونی طنز دارد و اینکه چه قدر از این طنز آگاهانه بود، گفت: یکی از استرس های من این بود که فیلمم به اثری هندی تبدیل نشود که مخاطب آن را پس بزند.

وی ادامه داد: فیلمسازی موفق است که برای هر صحنه در فیلم خود ما به ازای بیرونی داشته باشد و در این راستا قرار دادن شوخی در کار می تواند تلخی فیلم را بگیرد و آن را به زندگی نزدیک کند.

آرزوی من بزرگ فکر کردن و ساده حرف زدن است

این کارگردان فیلم کودک درباره نگاه فیلم خود تصریح کرد: هر کس نگاهی دارد اما من باید به گونه ای فیلم را بیان کنم که همه انسان ها آن را بفهمند اما من دوست داشتم به این سادگی در فیلم برسم و در دیگر کارهایم این کار را ادامه دهم و امیدوارم این روند به جریان فیلم سازی در کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مواقع دیالوگ ها در فیلمنامه نبود، گفت: من بازیگرانم را در بیان آزاد گذاشتم و تنها صحبت های آنها را روتوش می کردم.

محقق با بیان اینکه من آدم صریحی هستم و سعی دارم محافظه کار نباشم، تصریح کرد: سینمای دولتی به لحاظ مضمون و محتوا به اعتراف علمای سینما ورشکسته است و اگر سینمای ایران آبرویی دارد مربوط به سینمای مستقل است.

آقایان بیش از 10 میلیارد هزینه می گیرند و فیلم نمی سازند

وی با بیان اینکه برای ساخت این فیلم 90 میلیون ضرر کردم، تاکید داشت: برخی آقایان بالای 10 میلیارد هزینه دولتی می گیرند و فیلم نمی سازند یا کارشان سینمایی نیست ای کاش از مسئولان کمی هم از سینمای مستقل حمایت می کردند.

این کارگردان با تاکید بر اینکه انتظار دارم وزیر ارشاد پاسخگوی هنرمندان باشد، اظهار داشت: آرزوی من این است سینمای مستقل که وجهه سینمای ایران در گرو آن است جدی گرفته شود و جایگاه خود را در کشور پیدا کند.