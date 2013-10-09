دانش آموز باید تولیدگر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فضلی خانی ظهر چهارشنبه در گردهمايي مديران دوره متوسطه اول استان سمنان در سالن مطهری سمنان تاكيد كرد: معلم عنصر كليدي در تحول بنيادين آموزش و پرورش است.

وي با اشاره به مساله محوري و پژوهش مداري دانش آموزان افزود: دانش آموز بايد توليدگر باشد.

فضلي خاني با بيان مطالعات وسيع ائمه اطهار در خصوص تعليم و تربيت تصريح كرد: همه مسائل تعليم و تربيت و ديگر علوم برگرفته از اين مطالعات ارزشمند است.

مدیر کل دفتر دوره متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش اصلی ترین رویکرد آموزش و پرورش برای دانش آموزان را، مساله محوری و پژوهش مداری دانست.

وی، تصریح کرد: پژوهش و تحقیق در راس برنامه های نظام تعلیم و تربیت قرار دارد.

فضلی خانی گفت: استفاده از پژوهش و مساله موجب ایجاد تولیدات فکری و ذهنی و نیز خلاقیت دانش آموزان می شود.

مديركل دفتر آموزش راهنمايي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: امروز تلاش در راستاي تقويت هرچه بيشتر اين فرايندها ما را به سمت هدف اصلي كه ارتقاي كيفيت آموزش است، سوق مي‌دهد.

وی به ويژگي‌هاي يك آموزش و پرورش با كيفيت اشاره كرد و افزود: رسالت روشن، محيط يادگيري به سامان، چشم‌انداز بلند و نظارت دائمي، فرايندي و سازنده از ويژگي‌هاي چنين آموزش و پرورشي است.

به گفته فضلی خانی، با وجود اين فرايندها در كنار هم حركت و ارتقاي رو به جلو امكان‌پذير و موفقيت‌هاي علمي بيش از هر زماني حاصل مي‌شود.

مديركل دفتر دوره متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش افزود: در آموزش و پرورش با كيفيت همه دانش‌آموزان باهم مورد توجه قرار گرفته و بر اساس توانايي و استعدادهايشان رشد و ترقي پيدا مي‌كنند.

در گردهمايي مديران دوره متوسطه اول استان سمنان كه در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان برگزار شد بيش از ۱۴۰ نفر از مديران مدارس حضور داشتند.