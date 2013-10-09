مسئولان شرایط اکران مناسب فیلم های جشنواره کودک را فراهم کنند/ بخش خصوصی کم کاری ساخت فیلم های مناسب را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اصغری شامگاه چهارشنبه در نشست فیلم « او خوب سنگ می زند» درباره دلایلی که سبب شد تهیه کنندگی این فیلم را برعهده بگیرد، اظهار داشت: نوجوانان متحول کننده آینده جامعه هستند و من بر خود لازم دانستم با کمک به ساخت چنین فیلمی، این کار در سبد آینده خانواده ها قرار بگیرد.

وی افزود: تمام عوامل این فیلم بومی هستند که این موضوع یکی از امتیازات مهم فیلم را تشکیل می دهد.

این تهیه کننده سینما تصریح داشت: در سال های اخیر مدیران در زمینه اکران فیلم ها کم کاری کرده اند و ما تلاش کردیم کوتاهی برخی مدیران را توسط فیلم سازی در بخش خصوصی با برنامه ریزی قابل ریسک ، جبران کنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم مدیران شرایطی را فراهم کنند که این فیلم ها در اکران مخاطب خود را جذب کند و بازده اقتصادی لازم را برای ادامه مسیر داشته باشد.

موسیقی فیلم در راستای کارکرد داستان قرار گیرد

همچنین در ادامه این نشست ستار اورکی آهنگساز این فیلم تاکید داشت: موسیقی این کار نه بومی است و نه کلاسیک بلکه فرهنگ اقصی نقاط کشورمان را در بر میگیرد.

وی ادامه داد: در بخشی که از موسیقی بومی منطقه تشکیل شده است بازسازی نیز نشده و سعی کردم موسیقی فیلم را در خدمت صدای خواننده فیلم قرار دهم.

این آهنگساز کشورمان تصریح داشت: برای لحظات طنز نیاز به موسیقی خاصی نبود اما در دیگر لحظات فیلم نیازمند نوعی از موسیقی بود که چندان درام نباشد و در راستای کارکرد داستان حالت پنهانی داشته باشد.

«او خوب سنگ میزند» فیلمی اصیل است

به گزارش مهر، در انتهای این نشست غلامرضا آزادی فیلم ساز اصفهانی که از وی در جشنواره تقدیر شد، درباره این فیلم دیدگاه خود را بیان داشت و گفت: متاسفم این فیلم را در جشنواره ندیدم، این گونه فیلم ها به دل می نشیند چرا که همه بخش های آن اصالت دارد و واقعا به سازندگان آن تبریک می گویم.