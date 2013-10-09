سایت شرکت پست روزانه 70000 مراجعه کننده دارد/ پست تلفني ۱۹۳ در ۹ كلانشهر فعال مي شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمدحسن كرباسيان عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه افتتاح سرويس پست تلفني ۱۹۳ در سمنان با بیان اینکه روزانه 4 تا 5 هزار کارت پستال الکترونیکی از طریق شرکت پست به فروش می‌رسد افزود: هم اکنون با ارائه 10 سرویس الکترونیکی، روزانه 70 هزار مراجعه به سایت شرکت پست می‌شود.

وی همچنین با اعلام جزئیات برنامه 100 روزه توسعه سرویس پستی، گفت: در این برنامه چهار سرویس مدنظر قرار گرفته است.

کرباسیان با بیان اینکه در مرحله اول سرویس خرید و فروش اینترنتی باید به 72 ساعت برسد اعلام کرد:در مرحله بعد تحویل مرسولات ویژه باید 24 ساعته شود.

مدیرعامل شرکت پست با اشاره به راه اندازی پست تلفنی 193 در 9 مرکز استان بزرگ اظهار داشت: در مرحله آخر کال سنتر (تلفن گویا) پست را به شماره 84470000 برای پاسخگویی تلفنی به نیازهای پستی مردم ایجاد می کنیم.

پست تلفني ۱۹۳ در ۹ كلان شهر فعال مي شود

وي گفت: تاكنون در چهار استان اين سرويس راه اندازي شده است و در بقيه استانها به تدريج فعال مي شود.

کرباسیان با اشاره به ارائه خدمات پستي دست به دست و نيز قبول مرسوله و توزيع آن از طريق مراكز پستي از طريق پست ۱۹۳ گفت: براي اين مرسولات سه نوع تعرفه پيش بيني شده است.

مدیرعامل شرکت پست جمهوري اسلامي ایران با تاكيد بر تسريع در ارسال مرسولات و كاهش ترافيك اين نوع سرويس پستي گفت: در شهر تهران بالاترين تعرفه تعريف شده است و در استانها براي مرسوله هاي تا دو كيلو دو هزار و ۵۰۰ تومان و بيش از پنج كيلوگرم سه هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده است.

وی در خصوص تغييرات تعرفه هاي پستي نيز اظهار داشت: امسال در تعرفه هاي تغييراتي نخواهيم داشت و تغيير تعرفه مرتبط با تورم در كشور است و اگر افزايش تورم نداشته باشيم افزايش نرخ تعرفه نيز نداريم.

کرباسیان حجم مرسولات ارسالي سال قبل از طريق پست را ۸۴۲ ميليون مرسوله اعلام كرد و گفت: امسال نيز در همين حدود مرسوله پستي در كشور توزيع مي شود.

مدیرعامل شرکت پست جمهوري اسلامي ایران با تقدير از تلاش پست استان سمنان در ارتقاي كمي و كيفي خدمات اظهار داشت: سمنان در ارتقاي كيفي خدمات در بين استانهاي كشور در جايگاه سوم قرار گرفته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام آمار رسمی ترافیک پستی کشور،‌ گفت: در سال 91 حدود 842 میلیون مرسوله در کشور جابه‌جا شده است. در سال 90 این میزان 710 میلیون مرسوله بود که در سال 91 حدود 5 درصد رشد داشته است.

کرباسیان همچنین با بیان اینکه همواره قیمت کرایه پستی برای محصولات فرهنگی نیم بها بوده است، گفت: در سال 90 حدود 17 میلیارد سوبسید (کمک) برای جابه‌جایی محصولات فرهنگی پرداخت کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت پست جمهوري اسلامي ایران تصریح کرد: بودجه امسال شرکت پست 473 میلیارد تومان است که احتمالاً به 500 میلیارد تومان تغییر خواهد کرد.

وی یادآور شد: سرویس پست الکترونیکی (ایمیل) شرکت پست هم اکنون 150 هزار کاربر دارد.

کرباسیان با اشاره به ترافیک پستی کشور گفت: در سال 57 ترافیک پستی کشور 70 میلیون مرسوله در سال بوده است که این رقم در سال 92 به 800 میلیون مرسوله رسیده است. بنابراین با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مسائل در کشور پستی نشده است، پست در ایران جای کار بسیار دارد.

سرويس پست تلفني ۱۹۳ در سمنان افتتاح شد

همزمان با هفته پست و هفدهم مهر روز جهاني پست سرويس پست تلفني 193 درسمنان افتتاح شد.

مديرعامل پست جمهوري اسلامي ايران با بیان اینکه استان سمنان پنجمين استان كشور است كه به اين سرويس مجهز مي شود اظهار داشت: اين سرويس با هدف ارائه خدمات سريع به مردم و تحت عنوان قبول مرسولات از منزل و محل كار ايجاد شده است و تاكنون در پنج استان راه اندازي شده است.

وی توزيع در همان روز و در كوتاهترين زمان را شعار این سرویس اعلام کردوگفت: از طرحهايي است كه در قالب برنامه ۱۰۰ روزه دولت تدبير و اميد در پست جمهوري اسلامي تعريف شده است.

در آيين بهره برداري از اين سرويس مديركل پست استان سمنان و جمعي از مسوولان حضور داشتند.