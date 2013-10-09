جریان 14 مارس لبنان مانع تشکیل دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، شیخ نعیم قاسم گفت: جریان چهارده مارس کشور را به تعطیلی کشانده است و مانع از تشکیل دولت در لبنان می شود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: جریان چهارده مارس منتظر تغییر وتحولات منطقه ای و اوامر کشورهای حوزه خلیج فارس هستند و با وجود اتهاماتی که علیه دیگران مطرح می کنند خواسته ما دولت فراگیر ملی بدون شرط است و خواسته آنها تشکیل دولتی غیرواقع بینانه است.

نعیم قاسم خطاب به جریان چهارده مارس ادامه داد: به مردم و کشور رحم کنید و دستان خود را برای همکاری به منظور تشکیل دولت فراگیر دراز کنید. منطقه و تحولات آن به مثابه یخچال هستند و اگر منتظر تحولات مثبت به نفع خودتان هستید باید زمان زیادی را تحمل کنید.