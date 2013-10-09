  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۵۰

شیخ نعیم قاسم:

جریان 14 مارس لبنان مانع تشکیل دولت است

جریان 14 مارس لبنان مانع تشکیل دولت است

معاون دبیر کل حزب الله لبنان جریان چهارده مارس را عامل بن بست در تشکیل کابینه و به تعطیلی کشاندن این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، شیخ نعیم قاسم گفت: جریان چهارده مارس کشور را به تعطیلی کشانده است و مانع از تشکیل دولت در لبنان می شود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: جریان چهارده مارس منتظر تغییر وتحولات منطقه ای و اوامر کشورهای حوزه خلیج فارس هستند و با وجود اتهاماتی که علیه دیگران مطرح می کنند خواسته ما دولت فراگیر ملی بدون شرط است و خواسته آنها تشکیل دولتی غیرواقع بینانه است.

نعیم قاسم خطاب به جریان چهارده مارس ادامه داد: به مردم و کشور رحم کنید و دستان خود را برای همکاری به منظور تشکیل دولت فراگیر دراز کنید. منطقه و تحولات آن به مثابه یخچال هستند و اگر منتظر تحولات مثبت به نفع خودتان هستید باید زمان زیادی را تحمل کنید.

کد مطلب 2152827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها