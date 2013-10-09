زکات کاربردی ترین راه برای رفع مشکلات اقتصادی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسين نبي لو شامگاه چهارشنبه در جلسه‌ شوراي مديران كميته‌ امداد استان اردبيل گفت: احيا و فرهنگ سازي زکات عاملی برای رفع مشكلات اقتصادي جامعه بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد وی پيروي از فرامين دين اسلام در دخل و خرج خانواده، اقتصاد اسلامي را به همراه خواهد داشت كه اينگونه تحقق حماسه‌ اقتصادي نيز ميسر خواهد شد.

دبير ستاد زكات كشور با بيان اينكه زکات در اسلام يک رکن اقتصادي است، ادامه داد: پرداخت زكات به منظور محروميت زدايي از جامعه صورت مي گيرد تا اغنياء از فقراء دستگيري کنند، اگر اين امر به خوبي احياء و فرهنگ سازي شود هيچ فقيري در جامعه وجود نخواهد داشت.

وی عنوان كرد: با توجه به احاديث و روايات متعدد از ائمه‌ معصومين(ع) درخصوص فريضه‌ي زكات، اگر به درستي به اين امر گوش فرا دهيم و آن را در زندگي خويش به كار گيريم، هرگز فقيري باقي نخواهد ماند.

نبی لو با تاکید بر اینکه مبلغان دینی باید در ترویج فرهنگ زکات ورود پیدا کنند، افزود: مبلغان دینی با توجه به جایگاه والای معنوی، باید بیش از پیش فرهنگ زکات را در جامعه ترویج دهند.

وی ورود تاثیرگذار و مستمر مبلغان ديني در بحث ترويج و فرهنگ سازي زكات حائز اهميت است، تصریح کرد: مبلغين ديني با توجه به جايگاه بالايي كه در جامعه دارند، در تبليغ و ترويج پرداخت اين فريضه‌ الهي نقش بسزايي می توانند ايفا كنند و باید از این رفیت بهره گرفت.

دبير ستاد زكات كشور اجرا و اعمال جدی تمام هدف گذاري ها در بحث زكات را نیز یادآور شد و متذکر شد: وظيفه كميته‌ي امداد به عنوان تنها دستگاه متولي امر زكات اين است كه هدف گذاري ها را با جديت بيشتري دنبال كند تا شعار حماسه اقتصادي از سوي اين نهاد تحقق يابد.



وی همچنین پرداخت زكات را دارای آثار بسيار مطلوب در زندگي زكات دهنده برشمرد و یادآور شد: پرداخت زكات موجب فزوني نعمت هاي الهي شده و باعث مي شود قلب زكات دهندگان همواره رئوف و مهربان باشد.



نبی لو ابراز امیدواری کرد با توجه به پتانسيل استان اردبيل، امسال شاهد افزايش چشمگير زكات پرداختي توسط مردم اين استان باشيم.