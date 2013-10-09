فضای امن مناطق مرزی در افکار عمومی تبیین شود/ لزوم تسریع در روند کنترل مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مرزداران و مرزنشینان استان کردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اگر بتوان ذهنیت اشتباهی که در بین مردم در خصوص عدم امنیت مناطق مرزی کشور وجود دارد را اصلاح کرد، می توان سرمایه گذاران را جذب این مناطق کرده و مشکلات حوزه اشتغال را رفع کرد.

وی با بیان اینکه امروزه مسئله مشارکت مردم در برقراری نظم و امنیت شعاری و تعارف نیست و یک واقعیت انکار ناپذیر است، افزود: نیروهای نظامی سایر کشورهای دنیا امروز به مشارکت و تعامل با مردم اعتقادی ندارند، اما در ایران بنا به دستورات اسلام این اصل رعایت می شود.

فرمانده مرزبانی کشور ادامه داد: امروز اگر این امنیت در ایران اسلامی وجود دارد حاصل مشارکت مردم و نیروهای انتظامی و نظامی است و این امنیت تصادفی به دست نیامده است و براي رسيدن به وضعيت فعلي تلاش هاي جدي صورت گرفته است.

ذوالفقاری یادآور شد: استکبار و صهیونیست همواره به دنبال ضربه زدن به استقلال کشور هستند و با فشار و تحریم های اقتصادی شدید خود قصد داشتند که مردم را در مقابل نظام قرار دهند، اما ملت ایران همانند همیشه پای نظام و آرمان های انقلاب ایستادند.

وی بیان کرد: وضعیت امنیت موجود در کشور در حال حاضر بسیار متفاوت تر از امنیت در سایر کشورهای دنیا است و قابل مقایسه با آنها نبوده و از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.

لزوم تسریع در روند کنترل مرزهای کشور

فرمانده مرزبانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تسریع در روند کنترل و ساماندهی مرزهای کشور تاکید کرد و گفت: طی چند سال اخیر در حوزه ساماندهی مرزها اقدامات مناسبی صورت گرفته است اما هنوز هم با نقطه دلخواه فاصله دارد.

ذوالفقاری با بیان اینکه بخش عمده ای از آسیب های امنیتی کشور مربوط به اتفاقات آن سوی مرزها است، افزود: در چند سال گذشته با وجود اینکه اعتبارات مورد نیاز تامین نشد اما با استفاده از امکانات موجود کار ساماندهی مرزها در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مناسبی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه سعی شده با استفاده از تجهیزات فنی در مرزهای کشور نیروی انسانی کمتری به کار گرفته شود، اظهار داشت: 600 کیلومتر از مرزهای کشور که تا پیش از این امکان دسترسی به آن وجود نداشت، اکنون ساماندهی شده و تحت کنترل هستند.

فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز بخش هایی از مرز ساماندهی می شود، ادامه داد: بحث کنترل و ساماندهی مرزها باید سرعت بیشتری یابد.

ذوالفقاری یادآور شد: هر برنامه ای که دولت برای کمک به معیشت مرزنشینان در راستای کنترل مرزها در نظر گیرد از سوی مرزبانی کشور مورد حمایت قرار می گیرد.

وی بیان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با برنامه ریزی دراز مدتی که صورت گرفته به سوی یک اقتصاد متکی به داخل و اقتصاد منجر به توسعه در مرزهای کشور برسیم.

گفتنی است در پایان این همایش از تمامی مرزداران مناطق مرزی استان کردستان با اهدای لوح یادبود و هدایای نقدی تجلی شد.