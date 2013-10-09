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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۲۱:۲۲

یک عکس یک نگاه؛

گل به دعوت ملک عبدالله به حج می رود

گل به دعوت ملک عبدالله به حج می رود

رئیس جمهوری ترکیه نیز جزو چندین رئیس دولتی است که در موسم حج امسال به عربستان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه آینده برای شرکت در آئین حج به عربستان سفر می کند. این سفر که به دعوت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی انجام می گیرد، در روز چهارشنبه پایان خواهد یافت.

کد مطلب 2152835

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