گل به دعوت ملک عبدالله به حج می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه آینده برای شرکت در آئین حج به عربستان سفر می کند. این سفر که به دعوت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی انجام می گیرد، در روز چهارشنبه پایان خواهد یافت.