به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور بعداز ظهر امروز در نشست تخصصی اشتغال استان بوشهر به فعال شدن پنجره واحد كسب و كاردر استان خبرداد و گفت: با توجه به قابلیت‌های استان بوشهر در بخش‌های اقتصادی این پنجره نقش ارزنده‌ای در جذب سرمایه‌گذار خواهد داشت.

وی توجه به پتانسیل‌های اقتصادی استان بوشهر را موجب تحول اقتصادی دانست و افزود: این قابلیت‌ها که در بخش‌های گردشگری، کشاورزی ، آبزیان، تجارت ، نفت و گاز و صنایع وابسته به آن است نه تنها می‌تواند زمینه اشتغال جویندگان کار استان را فراهم کند بلکه با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند تحول اقتصادی در کشور شود.

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر بر تقویت بازار کار ودانشگاه با مهارت آموزی تاکید کرد و افزود: برای این منظور باید در جهت مهارت آموزی و آماده کردن فارغ التحصیلان برای فعالیت در بازار کار اقدام شود.

وي با بیان اینکه سهولت درکسب و کار باید با فراهم کردن امکات مهیا شود يادآور شد: شاخص هاي شروع مجوزهاي لازم و دسترسي به انرژي از ابتدايي ترين شاخص هاي سهولت ايجاد كسب و كار است كه با توجه به وجود امکانات زیربنایی باید این تسهیلات فراهم شود.

در این جلسه زمینه‌ها، راهکارها و مشکلات کارآفرینی و کارآفرینان بررسی شد.