پیشرفت 75 درصدی پروژه بیجار – همدان/ عدم تامين منابع مالي مشكل اصلي براي افتتاح پروژه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدادادی بعد از ظهر امروز در جریان بازدید از پروژه احداث راه بیجار- همدان گفت: با تلاش های مجدانه صورت گرفته پیشرفت فیزیکی 35 کیلومتر باقیمانده پروژه احداث راه بیجار – همدان در حوزه استان کردستان 75 درصد است و انتظار مي رود كه با تامين اعتبار به موقع شاهد افتتاح اين پروژه در آينده نزديك باشيم.

وی افزود: 12کیلومتر باقی مانده این مسیر در صورت تامین منابع مالی طبق تعهد قبلی تا پایان سال 92 به اتمام خواهد رسید اما با وجود مشکلات مالی و عدم تامین منابع پروژه احداث راه بیجار – همدان با تاخیر تکمیل و افتتاح می شود.

وی با تقدیر از تلاش های مجدانه فرماندار بیجار در راستای توسعه راه بیجار – همدان عنوان کرد: دستگاه های اجرایی در شهرستان بیجار برای تکمیل پروژه همکاری و تعامل خوبی دارند و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی به اهمیت احداث پروژه بیجار - همدان اشاره کرد و افزود: راه بیجار – همدان جز پروژه های ملی است و اعتبارات پروژه از مرکز تامین می شود

خدادادی ادامه داد: لازم است ادارات و دستگاه های اجرایی استان با پیگیری و تعامل با هم در جذب اعتبارات لازم و سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه تاثیر بسزایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه پروژه به طور کامل فعال می باشد، عنوان کرد: وجود مشکلاتی اعم از تامین منابع مالی، مشکلات جنبی از جمله تاسیسات زیر زمینی آب و برق و زمین های کشاورزی و ... باعث شده مراحل تکمیل پروژه با تاخیر روبرو شود.

مدیر کل حوزه راه سازی شمال غرب کشور به مشکلات پیش روی این پروژه اشاره کرد و گفت: وجود مشکلاتی اعم از تامین منابع مالی، مشکلات جنبی از جمله تاسیسات زیر زمینی آب و برق و زمین های کشاورزی و ... باعث شده مراحل تکمیل پروژه با تاخیر روبرو شود.

وی در پایان یاد آور شد: شهرستان بیجار در میان چهار استان واقع شده است که با بهبود وضعیت راه های موجود و راه اندازی و احداث راه بیجار – همدان می توان بسیاری از مشکلات حمل و نقل را میان استان های کردستان، همدان، آذربایجان غربی و زنجان حل کرد.