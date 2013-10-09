به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم یعقوبی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل سیاسی استانداری مازندران گفت: استکبارستیزی، عدالتخواهی و دشمنشناسی شاخصه اصلی بسیجیان در برابر توطئههای مختلف دشمنان بوده و باید همواره این روحیه در جامعه زنده و پویا باشد.
وی افزود: بدون شک تفکر بسیج در برهههای زمانی از عمر با برکت نظام مقدس اسلامی روشنگر راه بوده و بسیجیان جان بر کف در عرصههای مختلف حماسههای بزرگی را خلق کردهاند.
وی با بیان این مطلب که رهبری، مردم و انگیزه الهی سه ویژگی اصلی نظام مقدس اسلامی بوده که تعالی و عزت این نظام الهی را در عرصههای مختلف تضمین کرده است خاطرنشان کرد: باید در سایه بسیج مردمی و عمل به رهنمودهای عالمانه مقام معظم رهبری از این نعمتهای بزرگ محافظت کنیم.
یعقوبی تصریح کرد: دشمنان به خوبی میدانند که همه دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی ایران در سایه وحدت و انسجام اقوام و مذاهب اسلامی و پیروی از رهنمودهای ولایت فقیه بوده و به هر نحوی میخواهند که این دو نعمت بزرگ را از مردم ایران سلب کنند.
فرمانده سپاه شهرستان سیمرغ افزود: تفکر بسیج به عنوان روشی مترقی در مدیریت نهضت، انقلاب و جامعه میتواند در برابر این توطئهها و دسیسهها ما را مصون و همه توطئهها و تحریمها را به فرصت تبدیل کند.
وی اضافه کرد: از این رو بر همه ما واجب است که با تمام توان در راستای ترویج و توسعه فرهنگی بسیج، روحیه استکبارستیزی، عدالتخواهی، ظلمستیزی و دشمنشناسی در جامعه تلاش کنیم.
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