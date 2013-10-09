امنیت مرزهای ایران به برکت حضور مرزنشینان به دست آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزت الله رشیدیان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مرزداران و مرزنشینان استان کردستان در سنندج اظهار داشت: این همایش اولین همایشی است که در راستای قدردانی از زحمات مرزداران و مرزنشینان تحت الامر مرزبانی استان کردستان برگزار شده است.

وی افزود: همکاری مرزنشینان و مرزداران با نیروی مرزبانی توانسته طی چند سال گذشته امنیت را در نقاط مرزی کشور برقرار کند و این امنیت بدون مشارکت مردم حاصل نمی شود.

فرمانده مرزباني کردستان ادامه داد: امیدواریم در آینده نیز با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف نیروهای مرزبانی و مردم مرزدار کشور موفقیت های بیشتری را کسب کنیم.

امنيت بدون مشاركت مردم به دست نمي آيد

فرماندار شهرستان سنندج نیز در ادامه این همایش با اشاره به اینکه امنیت بدون همیاری مردم هم شکننده است و هم ناپایدار، بیان کرد: در نظام حکومتی ایران بر اساس حضور و مشارکت هوشیارانه مردم و تثبیت ارزش ها این امنیت حاصل شده است.

ولی الله میرزائی اصل یادآور شد: یکی از اهداف حکومت ها ایجاد نظم و امنیت است چرا که با ایجاد این مهم در دل مردم جای گرفته و هیچگاه مردم حکومت را فراموش نمی کنند.

وی با بیان اینکه نیروهای نظامی مجرای امنیت در هر ملتی هستند، گفت: برقراری نظم و امنیت از ضروریات حیات اجتماعی یک ملت است که در ایران اسلامی با مشارکت مردم فراهم شده است.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروزه یکی از امن ترین کشورهای منطقه است، افزود: در سایه همدلی و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی با مردم به خصوص مرزداران، کردستان از امن ترین استان های کشور است.

میرزائی اصل با بیان اینکه زندگی سالم و رو به پیشرفت بدون امنیت امکان پذیر نیست، اظهار داشت: برای انسداد مرز استان کردستان نیاز به اعتبارات ملی است و این اعتبارات قطره چکانی نمی تواند جوابگوی نیازهای این منطقه باشد.

گفتنی است در پایان این همایش از مرزداران مناطق مرزی استان کردستان با اهدای لوح یادبود و هدایای نقدی تجلی شد.