عملي كردن كامل طرح انسداد مرزهای کردستان نیازمند یک عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مرزداران و مرزنشینان استان کردستان در سنندج اظهار داشت: طی چند سال گذشته اقدامات مناسب، برجسته و قابل قبولی در راستای ایجاد امنیت در مرزهای استان کردستان انجام گرفته که باعث ایجاد آرامش در این مناطق شده است.

وی با بیان اینکه برقراری امنیت پایدار مردمی راهبرد مقام معظم رهبری در راستای ایجاد امنیت در مرزهای کشور است، افزود: این راهبردها در راستای مردم داری، مردم یاری و رضایتمندی مردم صورت می گیرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: استان کردستان در حال حاضر دارای 230 کیلیومتر مرز رسمی است که با توجه به جغرافیای طبیعی و انسانی منطقه نیاز به اعتبارات خاصی برای ساماندهی و انسداد این مناطق دارد.

رجبی یادآور شد: طرح انسداد مرزهای کشور سال هاست که بیان می شود اما متاسفانه فعالیتی به صورت جدی در این حوزه به ویژه در برنامه های ملی دیده نمی شود.

وی بیان کرد: با اعتبارات جزئی استانی نمی تواند طرح سامندهی و انسداد حریم مرزی را به اجرا در آورد و اجرای کامل این طرح نیازمند یک عزم ملی است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در مرزهای استان کردستان به دلیل کمبود اعتبارات است، گفت: مردم و مرزبانی تعامل مناسبی در راستای کنترل مرزهای استان دارند و در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز می توان فعالیت های بهتر و بیشتری در این مناطق انجام داد.

رجبی افزود: متاسفانه وضعیت اشتغال در مناطق مرزی استان مطلوب نیست و در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر در بازارچه های غیر رسمی کردستان مشغول به فعالیت هستند که این امر آسیب های اجتماعی و انسانی بسیاری را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: تا زمانی که اشتغال مورد نیاز را در این مناطق فراهم نکنیم نمی توان از قاچاق کالا در نقاط مرزی جلوگیری کرد و مرزهای استان را به صورت کامل مسدود کرد.

گفتنی است در پایان این همایش از مرزداران مناطق مرزی استان کردستان با اهدای لوح یادبود و هدایای نقدی تجلی شد.