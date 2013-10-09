طرح هاي مشاركتي كميته‌ امداد بومي سازي می شود/ اعتماد سازی رمز موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سنايي شامگاه چهارشنبه در جلسه‌ شوراي مديران كميته‌ امداد استان اردبيل اضافه کرد: بايد طرح هاي مشاركتي كميته‌ امداد با توجه به ظرفيت های مناطق مختلف بومي سازي شود.

وی این مهم را در راستای موازی سازی طرح های مشارکتی با فرهنگ بومی مناطق عنوان کرد و ادامه داد: هر چه اين طرح ها به فرهنگ مردم نزديكتر باشد، به همان ميزان با تاثيرات مثبتي در بين مخاطبين همراه خواهد بود.

مديركل امور اجرايي معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي كميته‌ امداد با بیان اینکه توسعه‌ مشاركتهاي مردمي مربوط به تمامي حوزه هاي كميته‌ امداد است، تصريح كرد: با تعامل و همكاري همه‌ حوزه ها و انجام مطلوب و منسجم برنامه‌هاي مشاركتي، شاهد مساعدت هاي خيرين و نيكوكاران خواهيم بود.

وی با بیان اینکه ارزيابي نحوه‌ اجراي طرح هاي حوزه مشاركت هاي مردمي، نظارت بر روند اجرايي آن، رفع موانع موجود و... مي تواند موجب اعتماد سازي شود، تاکید کرد: ایجاد اعتماد می تواند در جهت مرتفع ساختن نيازهاي خانوارهاي تحت پوشش موثر باشد.

سنایی شبكه‌ نيكوكاري را به عنوان پل اتصال مردم خير به نيازمندان از جمله این طرح ها برشمرد و ادامه داد: شبكه نيكوكاري طرحی است که تلاش می کند با ماهیت اجتماعی نيازهاي اساسي مددجويان، بدون مراجعه به كميته‌‌ امداد و از طريق امام جماعات، هيئت امناي مساجد و معتمدان محله با مديريت و نظارت اين نهاد رفع شود.



وی با بیان اینکه بايد در بحث شبكه‌ نيكوكاري، ماهيت اصلي آن كه مساجد مي باشند، مدنظر قرار گيرد، عنوان کرد: چرا كه مسجد محور حياتي جامعه‌ اسلامي و بهترين محيط براي احصاء نيازهاي فقراء و مستمندان است.



اين مسئول با تاکید اينكه كميته‌ امداد طرح هاي گوناگوني را براي مشاركت هر چه بيشتر خيرين و نيكوكاران جهت رفع نيازهاي خانواده هاي تحت حمايت اجرا مي كند، یادآور شد: طرح مسجد محوري از جمله طرح هايي است كه تا كنون استقبال بسيار مطلوبي از آن شده است.

فعاليت های کمیته امداد بايد وجهه فرهنگی داشته باشد

مديركل كميته‌ امداد استان اردبيل نیز در این جلسه مردم نيكوكار را ستون خيمه‌ كميته‌ امداد دانست و متذکر شد: تمامي حوزه های این نهاد بايد در بحث توسعه‌ مشاركت هاي مردمي فعاليت هاي قابل توجهي را به انجام رسانند تا مساعدت هاي خيرين و نيكوكاران براي دستگيري از نيازمندان به سمت اين نهاد مقدس سوق پيدا كند.

بهروز زلالي افزود: امدادگران كميته امداد بايد در مباحث و برنامه هاي توسعه مشاركت هاي مردمي شركت کنند؛ چرا كه وظيفه‌ تمامي شاغلان در اين نهاد است تا براي رفع نيازهاي اساسي خانواده هاي تحت حمايت، فعاليتها و تلاشهاي خود را در اين زمينه گسترش دهند.



وي مستند سازي فعاليت ها را در جهت اعتماد سازي و شفافيت از عملكرد اين نهاد بسيار حائز اهميت دانست و تاکید کرد که هر چقدر اطلاع رساني در اين زمينه دقيق تر باشد، به همان ميزان گسترش مساعدت هاي خيرين و نيكوكاران را شاهد خواهيم بود.



زلالي خودكفايي و توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت از مهمترین اهداف این نهاد عنوان کرد و ادامه داد: در كنار حوزه اشتغال و خودكفايي، تك تك حوزه ها، امدادگران و كاركنان كميته امداد بايد جهت مرتفع شدن مشكلات خانواده هاي تحت حمايت و به خودكفايي رساندن آنان، دست به دست هم دهند تا به اين مهم دست يابيم.

وی ارائه‌ آموزشهاي لازم قبل از پرداخت تسهيلات اشتغالزايي را مهم و ضروري خواند و تصریح کرد: ايجاد انگيزه، ارائه مشاوره هاي لازم، اطلاع رساني دقيق، نظارت و... از جمله مواردي است كه در خصوص توانمندسازي مددجويان بايد مدنظر قرار گيرد تا كوچكترين مشكلي در مرحله‌ اجرايي طرح هاي خودكفايي براي مجريان پيش نيايد.

مديركل كميته امداد استان همچنین خواستار توجه امدادگران به مقوله‌ فرهنگي خانواده هاي تحت پوشش شد و بیان داشت: هر فعاليتي كه در حوزه هاي مختلف اين نهاد به انجام مي رسد، بايد بسته‌ فرهنگي داشته باشد تا از اين طريق علاوه بر ارتقاء سطح آگاهي آنان در زمينه هاي ديني، مذهبي و علمي، همچنين سبك زندگي ايراني و اسلامي را نيز در بين آنها ترويج کنیم.