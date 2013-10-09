فیلمسازی برای کودکان سخت ترین و شیرین ترین کار دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اژدری شامگاه چهارشنبه، در نشست فیلم « عملیات مهدکودک» با بیان اینکه سخت ترین کار دنیا فیلمسازی و سخت ترین فیلمسازی کار کردن با کودکان است، اظهار داشت: کار کردن با کودکان ویژگی هایی دارد از جمله اینکه حال و هوای خاص و ویژه آنها را باید به درستی بشناسیم.

وی با بیان اینکه تمام کودکان این فیلم، در ابتدا تست و سپس انتخاب شدند و با آنها کار کردیم، تصریح داشت: شناخت بازیگران کودک برای گرفتن فیلم از آنها مهم است به طور مثال یک از بازیگران زمانی که خسته می شد خیل بداخلاق می شد و دیگری زمانی که گرسنه می شد دیگر نمی توانست کار کند و دیگری وقتی پدرش سر صحنه نبود به سختی با کار کنار می آمد.

کارگردان این فیلم درباره شرایط ساخت این فیلم تاکید داشت: برای ساخت این فیلم نصف روز با بازیگران بزرگسال کار می کردیم تا کودکان استراحت کردند و عصر از کودکان بازی می گرفتیم.

حس کودکان فیلم واقعی بود

وی با تاکید بر اینکه کار با کودکان سخت اما شیرین است و اتفاقات جالب ناخواسته ای دارد، اظهار داشت: من گاهی ناراحت بودم که مبادا کودکان فیلم اذیت شوند اما خدا را شکر می کنم که از شگردهای نامناسب برخی کارگردانان برای حس گرفتن کودکان استفاده نکردیم به گونه ای که اگر کودکی گریه یا خنده می کرد حس واقعی خودش بود.

اژدری در پاسخ به این سئوال که جشنواره برای فیلم های، برای کودک است، نه درباره کودک و اینکه مخاطب این فیلم بزگسالان هستند، گفت: از دیدگاه من مرحله نخست این فیلم پیام مستقیم برای کودکان است که اگر دست به آسمان بلند کنند و از بزرگ ترین کمک بخواهند همه عرش به کمک می آید و چه بهتر که این ارتباط را برای دوستی با پدر و مادر بخواهند، که من فکر می کنم که این فیلم برای هر دو گروه بود.

وی افزود: اگر فیلم با شرایط جذاب ساخته شود هر فردی طالب دیدار آن است، اما اگر شرایط اکران بیمار باشد این فیلم ها به درستی دیده نمی شوند و هزینه آن تامین نمی شود.

سعی ما این بود که براساس سلیقه کودکان کار کنیم

امیر رضا معتمدی مسئول جلوه های ویژه این فیلم تصریح کرد: اصولا دو نوع فیلمساز وجود دارد، فیلمسازی که احساس خود را دربار یک سوژه یا موضوع بیان می کند که این این بخش فیلمسازان بسیاری را شامل می شود.

وی با بیان اینکه کارگردان کودک باید این توان را داشته باشد که از دیدگاه کودک به همه موضوعات بنگرد، گفت: ساخت این فیلم براساس سلیقه خود ما نبوده است بلکه سعی ما این بود که براساس سلیقه کودکانه کار کنیم.

مسئول جلوه های ویژه این فیلم با بیان اینکه امیدوارم این فیلم ما آخرین کار برای کودکان نباشد ، تصریح داشت: جلوه های ویژه این فیلم خاص بود به گونه ای که در فیلم های جنگی نمی توان از آنها استفاده کرد اما در کار کودک می توان از آنها بهره برد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا جلوه های ویژه در کار فراوان است، خطاب به نوجوانان تصریح کرد: برای نشان دادن تخیل کودکان و نزدیک شدن به فضای ذهنی آنها جلوه های ویژه بسیاری لازم است، چراکه قرار است شما با آدم بزرگ ها متفاوت باشید و بر این اساس فیلم هایتان نیز متفاوت است.

کار با کودکان خستگی انسان را رفع می کند

شمسی فضل اللهی بازیگر این فیلم درباره حس خود از کار کردن با کودکان تصریح کرد: بچه ها همیشه احساس واقعی خود را به نمایش می گذارند و کار با کودکان خستگی انسان را برطرف می کند.

در ادامه این نشست کیمیا حسینی بازیگر خردسال این فیلم بیان داشت: خوشحالم که تماشاگران و داوران فیلم من را دیدند و راضی بودند و از آقای اژدری تشکر میکنم که من را انتخاب کردند.

وی اظهار داشت: من توجه مردم به این فیلم را از آنجا متوجه شدم که مردم خیلی شور و شوق داشتند و هر بار موسیقی فیلم پخش می شد دست می زدند.

« عملیات مهدکودک» روایتگر چند کودک است که برای جلب توجه والدینشان دست به کار بزرگی می‌زنند.