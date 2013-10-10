کارگزاران فرهنگ و هنر اعتلای معارف مذهبی را رقم زنند/ ضرورت تسریع در طراحی نماد البرز

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام حسینی همدانی شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه جای جای استان البرز صحنه حضور مفاخر ، هنرمندان و افراد سرشناس و نام آوازه است، خواستار اهتمام کارگزاران فرهنگ و هنر در اعتلای هرچه بیشتر فرهنگ و معارف مذهبی این استان شد.

وی در ادامه مسجد محوری و پرداختن به معارف قرآن را از اهم وظایف کار در حوزه فرهنگ یاد کرد و افزود: به منظور افزایش کارایی مساجد و قابلیتهای مناسب استان البرز در این حوزه می بایست برنامه جامعی تدوین شود.

هنر ابزاری لطیف برای تعمیق ارزشهای اسلامی

امام جمعه جدید کرج در ادامه از هنر به عنوان ابزاری قدرتمند و اثرگذار در جامعه یاد کرد و افزود: با ابزار هنر می توان به طرز شگرفی ارزش های اسلامی را از منظری لطیف و نافذ تعمیق ساخت.

شورای فرهنگ عمومی استان پویاتر از قبل باشد

حجت الاسلام حسینی همدانی در بخش دیگری به جلسات شورای فرهنگ عمومی استان و خروجی آن اشاره کرد و گفت: از آنجا که شورای فرهنگ عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ها در استان است می بایست جلسات آن با نقشه راهی مشخص و پویایی و اثر گذاری هرچه بیشتر تداوم پیدا کند.

طراحی نماد البرز در دستور کار باشد

نماینده ولی فقیه در استان البرز همچنین ساخت نماد البرز را نیز از جمله اقداماتی برشمرد که هر چه سریع تر باید فرایند طراحی آن انجام شود.



