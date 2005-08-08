كريستف رضاعي با آلبوم آلبا مي آيد

كريستف رضاعي در گفت وگو با خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر" با تاييد اين خبر گفت : اين ‌آلبوم شامل قطعاتي است كه سال 1382 در كاخ نياوران اجرا شد و عنوان «آلبا» (سپيد) را دارد.

اين نوازنده «هارمونيوم هندي» افزود: اين اثر موسيقايي تلفيق و تركيبي از موسيقي قرون وسطايي بر روي موسيقي ايراني و كردي است و قرار است شهريورماه امسال توسط نشر «هرمس» عرضه شود.

رضاعي در ادامه خاطرنشان كرد: آلبوم «آلبا» دو آواز خوان فرانسوي و يك آواز خوان ايراني دارد‏. همچنين صداي سازهايي چون بالابان، كمانچه ، عود، شورانگيز (سه تار) ، دف ، تنبك ، هارمونيوم هندي، دوهل را در اين اثر مي شنويم.

كريستف رضاعي تا به حال آلبوم هاي «تنها» (كار مشترك با مسعود شعاري) و «هشت روايت قشم» را منتشر كرده است.وي گروه نور، را در سال 1379 تشكيل داده و تاكنون در كشور فرانسه و ايران اجراهاي متفاوتي را ارايه داده اند.