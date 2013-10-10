همايش همياران پليس و فرهنگ ياران ترافيك در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسئولان آموزش و پرورش، نيروي انتظامي و پليس راهور استان، دانش آموزان هميار پليس و فرهنگ ياران ترافيك در دبستان دخترانه شاهد ناهيد فاتحي كرجوي ناحيه يك سنندج برگزار شد.

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پررش استان کردستان در این همایش با اشاره به خدمات نيروي انتظامي و پليس راهور، امنيت و آرامش را نعمتي بزرگ دانست كه در سايه حضور نيروي هاي نظامي و انتظامي به مردم هديه مي شود.

حجت الله نریمانی با قدرداني از تلاش نيروي هاي نظامي و انتظامي به ويژه پليس راهور در ايجاد نظم و ترافيك روان در سطح شهرها و جاده ها، بر همكاري مردم با نيروهاي نظامي و انتظامي در برقراري نظم و امنيت و رعايت و احترام به قانون تاكيد کرد.

وی اجراي طرح هميار پليس را موفق ارزيابي کرد و با اشاره به كاهش تخلفات و تصادفات در اجراي اين طرح، آشنايي دانش آموزان با قوانين راهنمايي و رانندگي و نهادينه شدن قانون و قانون مداري در جامعه را از اهداف اين طرح بر شمرد و اظهار داشت: پليس با اجراي اين برنامه ها ضمن پيشگيري از وقوع حوادث در سطح جامعه فرهنگ سازي مي کند.

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به وظيفه خطير پليس و ايثار و از خودگذشتگي پرسنل نيروي انتظامي، امنيت و آرامش جامعه را مرهون تلاش آنان دانست و از همكاري صميمانه مجموعه نيروي انتظامي استان با آموزش و پرورش در اجراي برنامه هاي فرهنگي تقدير کرد.

مسئول آموزش پليس راهور استان کردستان نيز در ادامه این مراسم با اشاره به عجين شدن ترافيك با زندگي شهري امروز و سر و كار مردم با اين موضوع بر فرهنگ سازي و انجام برنامه هاي فرهنگي در سطح جامعه تاكيد کرد.

سرهنگ منصور جمشیدی از آموزش و پرورش به عنوان مهمترين دستگاه فرهنگ ساز نام برد و با بيان اينكه مهندسي، آموزش و اجراي قوانين سه ركن ترافيك است، اجراي آموزش هاي لازم به ويژه طرح هاي هميار پليس و فرهنگياران ترافيك را از برنامه هاي آموزشي پيش بيني شده برشمرد و آشنايي كودكان با مسائل ترافيكي و قوانين راهنمايي و رانندگي از كودكي را از اهداف اين طرح عنوان کرد و گفت: هدف پليس ارتقاء ايمني كودكان است.

وی با اشاره به تفاهم نامه آموزش و پرورش و نيروي انتظامي در سطح كشور و برگزاري برنامه هاي مشترك در سطح استان، از همكاري 385 نفر از فرهنگيان استان به عنوان فرهنگياران ترافيك خبرداد و افزود: از تعداد 60 نفر از بازرسان نامحسوس ترافيك 20 نفر فرهنگي هستند كه با پليس همكاري مي کنند.

گفتني است در ادامه اين مراسم ضمن اجراي برنامه هاي هنري، از تعدادي از فرهنگياران ترافيك و بازرسان نامحسوس پليس تقدير شد.

دانش آموزان پايه اول ابتدايي آغاز آموزش رسمي قرآن را جشن گرفتند

همزمان با روز جهاني كودك دانش آموزان پايه اول ابتدايي استان كردستان با برگزاري ويژه برنامه هايي، آغاز آموزش قرآن مجيد را جشن گرفتند.

مراسم نمادين جش آغاز آموزش قرآن دانش آموزان پايه اول ابتدايي با حضور معاون آموزش ابتدايي، مسئولان آموزش و پرورش استان، ناحيه دو سنندج، اولياء و دانش آموزان در سالن پيشكسوتان اين ناحيه برگزار شد.

در اين مراسم كه با شركت دانش آموزان پايه اول مدارس شاهد پسران، معلم، آزادگان و ملا حيدر فهيم ناحيه دو سنندج به صورت مشترك برگزار شد، معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان کردستان با تبريك روز جهاني و هفته ملي كودك، اجراي طرح در محضر قرآن و ارتقاي قرآن دوره ابتدايي را بيانگر اهميت قرآن در آموزش رسمي كودكان دانست و اظهار داشت: اولويت اصلي آموزش و پرورش، آموزش صحيح قرآن به دانش آموزان و انس گرفتن آنان با كلام الهي است.

صديقه عبدالهي افزود: آموزش و پرورش به عنوان متولي اصلي تعليم و تربيت نقش حياتي در تكوين شخصيت كودك ايفا مي كند و ماموريت اصلي مدرسه رساندن دانش آموزان به حيات طيبه است.

وي از دوره ابتدايي به عنوان طلائي ترين دوران زندگي نام برد و اظهار داشت: كودكان معادن طلا و نقره و سرمايه ملي ما هستند و وظيفه معلمان است كه اين ذخاير ارزشمند را با صبر و حوصله استخراج نمايند و به سر منزل مقصود برسانند.

معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش کردستان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره اي گذرا به زندگاني پيامبر و نحوه نزول قرآن، خطاب به دانش آموزان پايه اول بیان کرد: اگر قرآن را خوب ياد بگيريد و به آن عمل كنيد و در زندگي سرلوحه كارهايتان قرارگيرد سعادت دنيا و آخرت نصبتان خواهد شد.