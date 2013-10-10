همایش سراسری پزشکی - ورزشی افتتاح شد/ سرپرست وزارت ورزش نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از مراسم افتتاحیه نهمین همایش سراسری پزشکی ورزشی که صبح امروز پنجشنبه در محل هتل المپیک تهران برگزار شد، لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی - ورزشی و دکتر پیوندی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب در مورد مرگ ناگهانی در ورزش و آسیب‌های ENT در ورزشکاران صحبت کردند.

بعد از آن مراسم افتتاحیه به طور رسمی برگزار شد. سخنرانی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بخشی از مراسم افتتاحیه نهمین همایش پزشکی و ورزشی را شامل شد. البته قرار بود سیدرضا صالحی امیری، سرپرست وزارت ورزش و جوانان نیز در این مراسم حضور داشته باشد. اما بر خلاف برنامه اعلام شده وی در مراسم افتتاحیه شرکت نکرد.، هر چند پیام او قرائت شد.

متن پیام سرپرست وزارت ورزش و جوانان برای نهمین همایش سراسری پزشکی ورزش به این شرح است:" ورزش از دیدگاه اسلام یک ضرورت بوده و هدف غایی تعالی جسم و روان فرد است، لذا جسم و ارتقای سلامت ورزشکاران یکی از جنبه‌های پر اهمیت آن محسوب می‌شود. از سوی دیگر در دنیای امروز با پیشرفت علوم و ماشینی شدن زندگی، متاسفانه فقر حرکتی و کمبود فعالیت‌های ورزشی برای آحاد جامعه و گروه‌های سنی مختلف روبه فزون است و توجه به ورزش، رویکردی راهبردی برای کاهش هزینه‌های درمانی به شمار می‌رود.

پزشکی ورزشی چه در جنبه ارتقای سلامت و عملکرد قهرمانان چه در زمینه پیشگیری و چه به لحاظ درمان بیمارها و آسیب‌ها نقش مهمی در اعتلا و پیشرفت ورزش داشته و این علم در دنیا مورد توجه روزافزون دانشمندان، پزشکان، مربیان و سایر دست اندرکاران حوزه سلامت و ورزش قرار دارد.

خوشبختانه علم پزشکی ورزشی و علوم مختلف وابسته از قبیل تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی و ... در کشورمان همگام در دنیا در سال‌های اخیر به نحو چشمگیری پیشرفت قابل توجهی داشته و نقش ارزنده‌ای در موفقیت های ملی و بین المللی ایفا نموده است.

نهمین همایش سراسری پزشکی ورزشی فرصتی مغتنم برای تبادل دانش و اطلاعات روز آمد پزشکی ورزشی و انتقال تجربیات ارزشمند دست اندرکاران این علم بوده و رونق و استمرار این گردهمایی‌های علمی در پیشرفت و ارتقای پزشکی ورزشی و علوم وابسته موثر خواهد بود.

نهمین همایش سراسری پزشکی ورزشی همزمان با پنجمین نمایشگاه تخصصی پزشکی ورزشی به مدت 2 روز در هتل المپیک ادامه خواهد داشت. مبارزه با دوپینگ، فیزیوتراپی ورزشی، اختلالات و آسیبهای ورزشی، تغذیه و مکمل های ورزشی، حرکات اصلاحی، فیزیولوژی ورزشی، لیزر و پزشکی ورزشی همراه با روانشناسی ورزشی از محورهای این همایش است.