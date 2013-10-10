  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۱

سهراب پور در گفتگو با مهر:

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان برای مسئولان جدید بااهمیت است/ تاکید رهبری بر تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان برای مسئولان جدید بااهمیت است/ تاکید رهبری بر تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به مهمترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان، گفت: بیانات مقام معظم  رهبری در دیدار با نخبگان برای مسئولان جدید بسیار با اهمیت است.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گوشه هایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدارشان با نخبگان جوان، اظهار داشت: حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان حمایت و تاکید کردند وجود این دو نهاد از اهمیت زیادی برخوردار است.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در ادامه، اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری برای مسئولان جدید دولت یازدهم که مرتبط با نخبگان فعالیت می کنند، بسیار ارزشمند و مهم است.

سهراب پور با اشاره به یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری، تاکید کرد: ایشان تاکید کردند که مسئولان در همین مسیری که قرار دارند بمانند و حرکت کنند اما در مقابل نقائص را برطرف کنند.

به گفته این مقام مسئول، ادامه تلاشها و همچنان به دنبال نوآوری بودن، یکی دیگر از تاکیدات مقام معظم رهبری خطاب به نخبگان جوان کشور بود.

وی همچنین بر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ارتباط میان صنعت و دانشگاه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر این ارتباط تاکید کردند.

کد مطلب 2152962

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