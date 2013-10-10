همکاری نیروهای انتظامی و منابع طبیعی در حفاظت از عرصه های ملی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر پنج شنبه در پنجمین روز از هفته نیروی انتظامی طی دیدار با سردار میرزایی فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان در محل این فرماندهی ضمن اظهار امیدواری در خصوص افزایش تعامل این نیرو و منابع طبیعی گفت: این همکاری مناسب تاثیر مفیدی در برقراری حفاظت از عرصه های منابع طبیعی دارد.

اقدامات نیروی انتظامی در کاهش جرایم تخریب و تصرف پوشیده نیست

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی استان سمنان اقدامات مفیدی را در راستای کاهش جرایم تخریب و تصرف، قاچاق چوب تاغ انجام داده است، اضافه کرد: با توجه به این اقدامات شاهد کاهش شدید وقوع این جرایم و افزایش دستگیری افراد مجرم و نقش بسیار خوب نیروی انتظامی و پاسگاهها در این استان هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان امنیت را از ضروری‌ترین نیازهای بشری و لازمه جامعه برشمردوگفت :بر این اساس، خدمات خالصانه نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت و تأمین رفاه و آسایش مردم، خدمتی بزرگ و جهادی مقدس و ارزشمند محسوب می‌شود.

میرعماد یکی از موارد پیشرفت ایران اسلامی را متحد بودن ملت ایران در تمام زمینه‌ها دانست و بیان کرد: با ایجاد تعامل و هماهنگی بین تمام دستگاه‌های اجرایی و به ویژه مردم، استان را به سمت و سوی پیشرفت هدایت کنیم.

احساس امنیت بزرگترین محرک در توسعه و ترقی جامعه است

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان نیز در این دیدار گفت: با توجه به شرایط آب و هوای استان سمنان باید فضای سبز لکه ایی در میان جاده سمنان، مشهد ایجاد کنیم تا از خشکی حاکم در جاده کاسته شود.

سردار محمد رضا میرزایی با تاکید بر اینکه احساس امنیت بزرگترین محرک در توسعه و ترقی جامعه است گفت: نباید در جامعه از مسائل امنیتی غافل شویم، بلکه سعی ‌کنیم عاقلانه و مدبرانه با نابسامانی‌ها و مسائل ضد امنیتی برخورد داشته باشیم.

وی مشارکت همگانی لازمه تحقق امنیت کشور دانست و خاطرنشان کرد: امنیت جمهوری اسلامی بر دوش مردم استوار است و امنیت پایدار فقط با مشارکت مردم و پلیس میسر می‌شود.

این مسئول، حفظ اعتقادها نسبت به دین و ولایت را سبب یاس دشمنان و بدخواهان نظام عنوان کرد.

میرزایی، مردم‌داری با نگاه مثبت و دلسوزی را از اصول اساسی در هرکاری عنوان کرد و نقش آن در برنامه‌های نیروی انتظامی را مهم خواند و گفت: مردم‌داری مفهوم وسیعی دارد؛ مردم‌داری می‌تواند در قالب نگاه مهربانانه، لبخند و در آغوش گرفتن باشد.

وی ادامه داد: فرهنگ سازی در جامعه یکی دیگر از نیازهای اساسی در تامین امنیت است که این مهم نیز باید از قشرهای عظیم و مختلف جامعه شروع و پایه‌ریزی شود.

میرزایی با بیان اینکه نیروی انتظامی در حال حاضر ادامه‌دهنده راه امام خمینی (ره) و شهدا در کشور است و در شرایطی که دولت‌های بیگانه با شدیدترین هجوم‌های خود به دنبال آسیب به نظام هستند، طوری باید رفتار کرد که حس مشارکت عمومی و وحدت در تمام زمینه‌ها به ویژه امنیت حفظ شود.

کاهش قابل توجه جرایم تخریب و تصرف منابع طبیعی در استان سمنان

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این نشست گفت: مهمترين عامل آتش‌سوزي عامل انساني بوده است. ‎

سرهنگ غلامرضا دهقانی افزود: بدليل افزايش بادهاي فصلي و خشك بودن مراتع احتمال آتش سوزي بر اثر سهل انگاري انساني بسيار بالا است و همه عرصه نشينان بايد تمامي جوانب ايمني را در هنگام حضور در عرصه هاي مرتعي رعايت کنند چراكه به دليل خشك بودن مراتع از يك سو و وجود بادهاي فصلي از سوي ديگر ضريب افزايش خطر در مراتع را افزايش مي دهد.

وی ادامه داد: هم اينك يگانهاي گشت و مراقبت يگان حفاظت در سطح شهرهاي استان به حالت آماده باش قرار دارند و به محض وصول گزارشهای مردمي از طريق تلفن 09696، 1504 و يا ساير موارد در محل حضور يافته و با كمك نیروهای انتظامی استان اقدام به اطفاء حريق مي کنند.

دهقانی در پایان اظهار داشت: با کمک های بسیار خوب پرسنل نیروی انتظامی شهرستانها، کاهش جرایم تخریب و تصرف، قاچاق چوب تاغ انجام گرفته است.