اولین آموزشگاه تخصصی باشگاه پرسپولیس در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران بعد از ظهر امروز پنجشنبه در آئین افتتاح این آموزشگاه گفت: هر کس هر قدمی برای افزایش علم و دانش نوجوانان و جوانان ایرانی بردارد، عبادت بزرگی کرده است و این کار اجر معنوی دارد.

وی بااشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه از نظر علمی باید به قله‌های دنیا برسیم، تاکید کرد: افتتاح این باشگاه با هدف آموزشی و تربیتی بی‌شک در این راستا بوده و می‌تواند در دستیابی حوزه‌های مختلف علمی به قله برتر دنیا تاثیر گذار باشد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به اهداف راه اندازی آموزشگاه یادآور شد: آشنایی با زبان خارجی بینش و دانش کودکان را افزایش می دهد، قدرت مطالعه را ارتقا داده و موجب می‌شود که برای آینده‌سازان کشورمان آینده درخشانی رقم بخورد.

وی با سازمان فنی و حرفه‌ای در راستای ایجاد آموزشگاه‌های تخصصی، تصریح کرد: امیدواریم با نظارت کافی این آموزشگاه‌های توسعه و آموزش‌ها در آن تداوم و استمرار یابد.

رویانیان با بیان اینکه یکی از وظایف این آموزشگاه‌ها معرفی استعدادهای درخشان که از دل این مجموع بیرون می‌آید به باشگاه است، ادامه داد: باشگاه پرسپولیس از ایجاد این آموزشگاه حمایت‌های لازم را صورت می‌دهد و در این راستا به معرفی استعدادها مدرکی از دانشگاه پرسپولیس برای آنها صادر خواهد شد.

وی از افتتاح آکادمی فوتبال پرسپولیس طی یک ماه آینده خبر داد و تاکید کرد: پرسپولیس در زمینه توسعه فوتبال در اردبیل اقدامات گسترده ای را صورت می دهد چنانچه دانشگاه علمی و کاربردی بین المللی پرسپولیس برای راه اندازی در اردبیل در حال پی گیری است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین از احداث هتل پرسپولیس در اردبیل خبر داد و ادامه داد: مقدمات ایجاد کمپ بین المللی پرسپولیس نیز در سرعین انجام شده و با اختصاص زمین که چندی پیش محقق شد عملیات آن آغاز شد.

مدیر اولین آموزشگاه تخصصی پرسپولیس در اردبیل نیز در این جلسه هدف از راه اندازی این مرکز را ارتقای مهارتهای تخصصی در بین نوجوانان و جوانان دانست و متذکر شد آموزشگاه پرسپولیس در زمینه فراگیری زبان انگلیسی، متون، زبان تخصصی، فناوری و رشته های مختلف کامپیوتر فعالیت می کند.

سارا اعلمی ادامه داد: امروز یادگیری زبان برای ارتباط با دنیای خارج ضرورت امکان ناپذیر است که در این راستا با حمایت باشگاه پرسپولیس و سازمان فنی و حرفه ای استان اردبیل این مجموعه راه اندازی می شود.

وی خواستار ایجاد استانداردهای لازم از سوی سازمان فنی و حرفه ای در حوزه فوتبال و آنالیز فوتبال شد و عنوان کرد: تعریف استانداردهای لازم در این خصوص و تدریس آن در مراکز آموزشگاهی تخصصی می تواند در جهت رشد فوتبال کشور تاثیر گذار باشد.