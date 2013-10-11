10 شرکت خارجی در شهرک های صنعتی قزوین سرمایه گذاری کردند

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در استان قزوین در حال حاضر 17 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد و با بسترسازی مناسب انجام شده خوشبختانه شاهد استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این مناطق هستیم.



وی افزود: با توجه به موقعیت صنعتی استان و زیرساختهای تامین شده در حال حاضر شاهد حضور سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان،اسپانيا، كانادا، هندوستان، اردن، كره جنوبي، ايتاليا، پاكستان، تركيه و لهستان در شهرك هاي صنعتي استان قزوين هستیم.



ناصحی بیان کرد: در حال حاضر 11 واحد توليدي با 828 ميليارد ريال سرمایه گذاری از سوی شرکتهای خارجی در شهرك هاي صنعتي استان قزوين به بهره برداري رسيده كه با فعالیت آنها زمینه اشتغال 611 نفر به طور مستقيم فراهم شده است.

چهار واحد با 70 درصد پیشرفت فیزیکی



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: همچنين تعداد چهار واحد توليدي و صنعتي توسط سرمایه گذاران خارجی در مرحله ساخت و ساز است که تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.



این مسئول بیان کرد: در این چهار واحد در حال ساخت بیش از 700 ميليارد ريال سرمایه گذاری شده است كه در صورت بهره برداري از آنها برای 500 نفر از واجدان شرایط در استان شغل ایجاد خواهد شد.



ناصحی تصریح کرد: واحدهای ایجاد شده توسط شرکتهای خارجی در زمينه هاي مختلف از جمله توليد كولر گازي، پيستون خودرو، تسمه خودرو، قطعات موتورسيكلت، مواد اوليه داروهاي شيميايي، گازهاي سردكننده، پلي اوره تان، پارچه و پرده توري، دستمال كاغذي، پوشك و درب و كابينت چوبي فعاليت مي كنند.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین بیان کرد: شهرك صنعتي كاسپين با برخورداري از 10 واحد رتبه نخست ميزان سرمايه گذاري خارجي را در میان شهرك هاي صنعتي استان قزوين به خود اختصاص داده است.



وی اظهارداشت: شهرك ليا با استقرار چهار واحد و شهرک حيدريه با استقرار يك واحد توليدي با مشاركت و سرمايه گذاري خارجي در رده های بعدی توجه برای استقرار واحدهای سرمایه گذاری خارجی قرار دارند.

ناصحی اضافه کرد: استان قزوین با داشتن یک درصد از مساحت کشور بیش از چهار درصد صنعت کشور را را در خود جای داده و با تولیدات منحصر به فرد مانند شیشه، صنایع تبدیلی، مخازن گاز و مواد شوینده رتبه برتر کشور را داراست و با موقعیت جغرافیایی مناسب قادر است تولیدات خود را به آسانی به سایر مناطق کشور و جهان صادر کند که این قابلیت می تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد.



ناصحی اضافه کرد: در این استان 17 شهرک و ناحیه صنعتی فعال وجود دارد که در طول 10 سال گذشته میزان سرمایه گذاری در آنها بیش از 10 برابر شده است و جذابیت های این منطقه و واگذاری آسان زمین می تواند برای شرکتهای خارجی در فعالیت اقتصادی مناسب باشد.



بهره برداری از شبکه روشنایی شهرک صنعتی خرمدشت



ناصحی در ادامه از تامین زیرساختهای لازم برای ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکندگان در شهرکهای صنعتی خبرداد و گفت: شبكه روشنايي بلوارها و خیابانهاي اصلي فاز یک شهرك صنعتي خرمدشت به مساحت 300 هكتار به بهره برداري رسيده است.



وی افزود: شبكه روشنايي شهرك صنعتي خرمدشت به طول هشت كيلومتربا پنج ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيد.



ناصحی گفت: شهرك صنعتي خرمدشت یکی از بزرگترين شهركهاي صنعتي كشور محسوب مي شود كه در شش فاز 300 هكتاري طراحي شده كه در حال حاضر فاز اول اين شهرك در حال واگذاري به متقاضيان است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 116 قرارداد با متقاضيان سرمايه گذاري در اين شهرك منعقد شده كه از اين تعداد 23 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 960 ميليارد ريال و اشتغالزايي 733 نفر به بهره برداري رسيده است.



ناصحی افزود: همچنین بيش از نيمي از اين واحدهاي صنعتي در حال ساخت و ساز و نصب ماشين آلات است که با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال دهها نفر در این منطقه فراهم می شود.



رشد 3.5 درصدی سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان



مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي در ادامه از رشد سرمایه گذ اری در نیمه اول امسال هم خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست امسال ۶۱ قرارداد با متقاضيان سرمايه گذاري در شهرکها ونواحي صنعتي استان منعقد شده که نسبت به پارسال سه و نيم درصد افزايش داشته است.

ناصحي افزود: 42 هكتار از اراضي شهرک ها و نواحي صنعتي به متقاضيان واگذار شده که بيشترين ميزان در شهرک هاي صنعتي خرمدشت با 13 هکتار، آبيك با 12 هکتار و حكيميه پنج هكتار بوده است.

وي ميزان سرمايه گذاري متقاضيان را هم ۲۰۰ ميليارد ريال اعلام و تصریح کرد: با اجراي اين طرحها یک هزار و ۶۲۲ نفر مشغول به کار خواهند شد.