ایران سومین تولید کننده انگور جهان است

به گزارش خبرنگار مهر سید رضا موسوی عصر پنجشنبه در دومین همایش ملی انگور در ملایر با بیان اینکه رویکرد وزارت کشاورزی در برنامه های خود بالا بردن کیفیت محصولات کشاورزی است، عنوان كرد: در این زمینه تاکنون موفقیتهای زیادی داشته ایم.

وی در ادامه از زیر کشت بودن 340 هزار هکتار از باغات کشور در انگور خبر داد و گفت: از این مقدار 244 هزار زیر کشت آبی و 92 هزار زیر کشت دیم است.

وی بیان کرد: میزان برداشت انگور در سال 91 در کشور از باغات انگور 370 هزار تن بوده است و بیشتر صادارت کشمش مربوط به نوع بی دانه سفید است.

موسوی در ادامه بیان داشت: در برخی سالها با کمبود برداشت مواجه شدیم که سرما زدگی باعث این کمبود شد که از جمله سال 86 با افت شدید برداشت مواجه شدیم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر 92 درصد از باغات انگور در کشور بارور هستند و توسعه باغات انگور نسبت به سایر محصولات کشاورزی کمتر است موسوی در ادامه به تولید انگور در استانهای مختلف اشاره کردو گفت: استان‌های فارس،خراسان رضوی، همدان و آذربایجان غربی از نظر تولید انگور به ترتیب در رتبه‌های برتر تولید انگور در کشور هستند.

موسوی در ادامه با اشاره به کیفیت بالای انگورو کشمش ملایر اظهار داشت: بیشتر باغات این شهرستان زیر کشت آبی است.

معاون مدیر کل دفتر میوه های وزارت کشاورزی افزود: در حال حاضر بحران آبی یکی از مشکلات مطرح شده از سوی کشاورزان این شهرستان در باغات انگور است که در این زمینه باید با روش های علمی و کاربردی با این مشکل رفع شود.

موسوی در ادامه اظهار داشت: بیشتر صادرات کشمش بی دانه سفید است و در بخش صادرات باید کیفیت را بالا ببریم.

وی بالا بردن صادرات محصول انگور و حرکت به سمت تازه خوری محصول در بحث صادرات را یکی از اولویتهای این وزارت خانه برشمرد و گفت: در این راستا نیز در تلاش هستیم از یافته های علمی و کاربردی دانشمندان و کارشناسان بهره مند شویم.

موسوی ابراز داشت: یکی از مشکلات محصول انگور و کشمش به ویژه در شهرستان ملایر تماس محصول با خاک است که باعث آلودگی و کم شدن کیفیت و در نهایت بازار پسند نبودن از نظر استانداردهای جهانی می شود.

وی بیان داشت: در این زمینه نیز باید بتوانیم ایستاده پرورش دادن محصول انگور را در باغات عملی کنیم.

این مسئول با بیان اینکه مشکل سرما زدگی در این منطقه وجود دارد، گفت: باید نهال های مقاوم و در برابر سرما و با توجه به اقلیم منطقه کشت شود که از نظر آفت زدگی و همچنین مقاومت بالا در برابر سرما در امان باشد.

وی با اشاره به استفاده بیشتر از تجربیات بومی کشاورزان ابراز داشت: در بالا بردن کیفیت محصول باید دانش مدرن را بالاتر برویم.

وی گفت: باید با توسعه کمی و کیفی جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کنیم.

وِي افزود:باید کیفیت در محصول بالا برود چرا که در برخی موارد مسیر فرآوری محصول کیفیت آن ضایع می‌شود.

معاون مدیر کل دفتر میوه های وزارت کشاورزی درپايان گفت: ایران بعد از امریکا و ترکیه به عنوان سومین تولید کننده انگور و کشمش در جهان است.