لاریجانی: دلیلی برای بدبینی به مذاکره با 1+5 نداریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، علی لاریجانی پنجشنبه شب (18 مهر) در مراسم ضیافت شام سفارت جمهوری اسلامی ایران در کرواسی، با بیان اینکه از سال های دور گفتگو و رایزنی سیاسی بین ایران و کرواسی وجود داشته است، گفت: در مذاکراتی که در این سفر با مقامات کرواسی داشتم درباره بهبود سطح روابط دو کشور بحث های خوبی انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه ایران به اتحادیه اروپا به ویژه به کرواسی نگاهی مثبت است، تصریح کرد: با توجه به منافع مشترکی که بین دو کشور وجود دارد امیدواریم بتوانیم با همکاری روابط را گسترش دهیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه در منطقه خاورمیانه تحولات زیادی وجود دارد، ادامه داد: باید این تحولات را به درستی درک کرد.



لاریجانی با تاکید بر اینکه گاهی اوقات رسانه ها همه حقایق را نمی گویند، گفت: انتظار این است که سیاست مداران پشت صحنه این حقایق را به دقت بشناسند.



رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در مذاکراتی که در این سفر با مقامات کرواسی داشتیم تلاش کردیم مسایل منطقه را به درستی مورد بررسی قرار دهیم.

وی با یادآوری مساله هسته ای ایران، گفت: در مساله هسته ای ایران سنگ اندازی هایی که از سوی برخی قدرتمندان انجام شد مشکلاتی ایجاد کرد اما اکنون در شرایطی هستیم که تا حد زیادی موضوع روشن شده است.



لاریجانی با بیان اینکه تا چند روز دیگر مذاکرات هسته ای ایران در ژنو آغاز خواهد شد، گفت: ما در این مذاکرات جدی هستیم و انتطار داریم طرف های دیگر هم جدی بوده و واقعیت ها را به درستی درک کنند.



وی ادامه داد: برداشت ما این است که می توانیم به یک راه حل دقیق برسیم و فکر می کنم دلیلی وجود ندارد که به این دور از مذاکرات بدبین باشیم.



رئیس مجلس یادآور شد: بسیاری از مشکلاتی که در منطقه وجود دارد باید با تشریک مساعی بین ایران و کشورهای دیگر حل و فصل شود.

لاریجانی با بیان اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد که بین اتحادیه اروپا و ایران سایش وجود داشته باشد، تصریح کرد: ضرورت دارد نیروها برای حل مشکلات هم افزا شوند.



وی اتحادیه اروپا را شریک تجاری ایران خواند وتصریح کرد: البته در حال حاضر اتحادیه اروپا شریک تجاری ایران نیست، ایران کشوری بزرگ با 70 میلیون جمعیت و امکانات بسیار خوب است، بر این اساس می توانیم با یک همکاری مشترک همه ظرفیت ها را به نفع دو طرف تحقق داد.



وی افزود: امیدوارم این سفر به فهم مشترک برای گسترش روابط کمک کند، کرواسی می تواند نقش کاتالیزور را در این روابط ایفا کند زیرا هم نگاه دقیق تری به شرق دارد و هم جزو اتحادیه اروپاست.



لاربجانی با بیان اینکه ایران دوست کرواسی است، گفت: امیدواریم با تلاش دو طرف همکاری ها افزایش یابد.



رئیس مجلس شورای اسلامی، در پایان با تبریک سالروز استقلال کرواسی، گفت: همچنین عضویت کرواسی در اتحادیه اروپا به عنوان دوست ایران تبریک می گویم.

به گزارش مهر، در این مراسم، پوپو واتس رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس کرواسی، مسیچ رئیس جمهور سابق کرواسی، لونچار مشاور عالی رئیس جمهور در سیاست خارجی، حسنوویچ مفتی اعظم مسلمانان کرواسی و عمر باشیچ مفتی سابق، نواک رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران و اعضای گروه دوستی و پارلمانی، خوییچ نماینده مسلمان پارلمان کرواسی ، تانکوویچ رئیس سابق گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران، کارافیلویچ رئیس انجمن دوستی کرواسی و اسد پروهیچ سفیر سابق کرواسی در ایران ، اعضای سفارت و ایرانیان مقیم کرواسی حضور داشتند.