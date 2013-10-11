سینماگران از جشنواره فیلم کودک گفتند/ اصفهان پایتخت جشنواره بماند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته پنجشنبه 18 مهر ماه، مرتضی سقاییان‌نژاد شهردار اصفهان طی ضیافتی در هتل عباسی اصفهان میزبان سینماگران حاضر در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان شد.

در ابتدای این مراسم که اعضای شورای شهر اصفهان نیز حضور داشتند مجری برنامه به نمایندگی از شهردار اصفهان حضور سینماگران و دیگر مهمانان این مراسم را خوش آمد گفت. او در طول مراسم کنار میز هنرمندان حاضر در مراسم رفته و از آنها در خصوص برگزاری جشنواره فیلم کودک سوال پرسید.

داریوش فرضیایی یا همان "عموپورنگ" معروف از حضور در این جشنواره ابراز رضایت کرد و گفت: از این که در این دوره از جشنواره در کنار مردم اصفهان حضور دارم بسیار خوشحالم.

همچنین جهانبخش سلطانی انتخاب دوباره شهردار اصفهان را تبریک گفت و بیان کرد: تمام مردم اصفهان به سقائیان نژاد افتخار می کنند. همچنین برگزاری بیست و هفتمین دوره جشنواره کودک را تبریک می‌گویم. من از دکتر سقائیان‌نژاد شناخت کافی دارم. او انسانی دانشمند و فرهیخته است که جهت رشد و تعالی هنر زحمات زیادی کشیده است. خدا را شکر می‌کنیم چنین انسان متعهدی شهردار اصفهان است، زیرا آنچه را که انجام می‌دهد، برگرفته از ایمانش است. شاید هنرمندان شهرهای دیگر و تهران به ایشان ارادات نداشته باشند، اما ما اصفهانی‌ها به او افتخار می‌کنیم.

بهنوش طباطبایی نیز گفت: به همه کسانی که در این جشنواره زحمت کشیده اند خسته نباشید می گویم. ما خاطرات خوبی از اصفهان داریم زیرا همسر من اصفهانی است و ما معمولا به اصفهان سفر می کنیم.

سپس یکی از هنرمندان دف نواز با نام نبیر یوسف شعبیان به اجرای برنامه و خواندن مدحی در وصف پیامبر اکرم پرداخت.

در ادامه حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه امسال دومین سالی است که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان شرکت می کند، گفت: خوشبختانه فیلم سینمایی "عملیات مهد کودک" در این دوره از جشنواره بالاترین آرای مردمی را به دست آورده و خوشحالم این جشنواره در چنین شهر تاریخی برگزار می شود.

حسن پورشیرازی دیگر بازیگر عرصه سینما و تلویزیون بیان کرد: در این دوره از جشنواره تعدادی از فیلم های فیلمسازان اصفهانی را دیده ام و نشان می دهد که نگاه خوبی نسبت به سینما دارند. من نیز مانند همه خوشحالم که امسال به جشنواره آمدم و امیدوارم سال‌های بعد نیز جشنواره بهتر برگزار شود.

مجید مظفری نیز ادامه داد: مردم اصفهان و شهر اصفهان هرچه بیشتر از این جشنواره ها داشته باشند باعث رشد فرهنگی‌شان می شود، زیرا آنها مردمی فرهیخته هستند. امیدوارم که تعداد این جشنواره ها بیشتر باشد.

مهدی باقربیگی بازیگر سر یال "قصه های مجید" و عضو شورای شهر اصفهان گفت: باید از مسئولان که کمک کردند این جشنواره به این خوبی برگزار شود، تشکر می کنم و امیدوارم سال آینده با تولیدات بومی بیشتری در جشنواره فیلم کودک حضور پیدا کنیم.

محمد قطبی مدیر کل فرهنگ و ار شاد اسلامی در پایان این مراسم با تشکر از حضور هنرمندان در شهر اصفهان گفت: اصفهان مهد فرهنگ و تمدن ایران است، امیدوارم اصفهان پایتخت برگزاری جشنواره فیلم کودک برای سال های آینده باشد.

علیرضا رضاداد، جواد اردکانی، نیکی کریمی، حامد بهداد، هاشم میرزاخانی، هادی منبتی، فرزاد اژدری، غلامرضا آزادی، علی رویین‌تن، محمد تقی فهیم، محمود گبرلو، محمدعلی طالبی، سیروس حسن پور، داریوش فرضیایی، حسن پورشیرازی، داریوش بابائیان، سیدهادی منبتی، پریوش نظریه، جهانبخش سلطانی، محمد قربان پور ، صادق صادق دقیقی، سعید ابراهیمی‌فر، علی شاه‌حاتمی، علی قوی تن، بهنوش طباطبایی، مهدی پاکدل، پوران درخشنده، مجید رضابالا در این مراسم حضور داشتند.