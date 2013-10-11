تشکیل اتاق فکر برای مقابله با انحرافهای افراطی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل رمضانی شامگاه پنجشنبه در گردهمایی عاشوراییان ولایی، ویژه مدیران هیئات مذهبی شهرستان آمل که در محل اداره تبلیغات اسلامی این برگزار شد، گفت: هدف اصلی استکبار و دشمنان اسلام، مقابله با دین خدا و گسترش روزافزون آن در دنیا است و به همین بهانه با پیاده کردن برنامه ها و ترفندهای خود در صدد این هستند تا مردم جامعه و جوانان را از مسیر دین مداری خارج کنند.

وی، بصیرت افزایی و آگاهی داشتن جامع و کامل هیئت های مذهبی و کانون مداحان در این زمینه را بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست وافزود: در همین زمینه و باید از علما و کارشناسان خبره و آگاه به مسایل دینی استفاده کرد و باید تدابیر و نصایح آنان در برنامه های مختلف شهرستان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل، با بیان این که باید از همه ظرفیت ها در راستای انسجام بخشیدن به فعالیت های هیأت های مذهبی استفاده شود، تصریح کرد: باید با همت و تلاشی ارزنده اتاق فکر هیأت های مذهبی و مداحان شهرستان تشکیل شود تا برنامه ریزی های ارزنده ای در راستای کیفی سازی فعالیت ها صورت گیرد.

حجت الاسلام رمضانی با تاکید بر این که حضور فعال هیئت های مذهبی باید در عزاداری سرور و سالار شهیدان وجود داشته و مشهود باشد، بیان داشت: اگر ما میدان را خالی کنیم دیگران میدان را به دست گرفته و وارد کار می شوند.

وی افزود: عاشورا به معنای حرکت بیرونی بوده که باید تلاش گسترده ای در راستای برگزاری باشکوه عزاداری های ماه محرم وجود داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل، با بیان این که شهدا با نثار خون های پاک خود زمینه اعتلای ارزش های والای اسلامی را در جامعه فراهم کرده اند، تاکید کرد: یاد و نام شهدا برای همیشه تاریخ به یادگار خواهد ماند و سیره آنان الگوی ارزنده ای برای آیندگان خواهد شد.

حدود 350 هیات مذهبی در شهرستان حدود 400هزارنفری آمل فعال است.