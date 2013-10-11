صنعت دامپروری؛ چالشها و فرصتها

به گزارش خبرنگار مهر، رفع چالشهای فراروی و بهره گیری از فرصتهای پیش رو در ارتقا و رشد صنعت دامپروری کشور که نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی و استقلال اقتصادی دارد حائز اهمیت است که در این خصوص با مسئولان مربوطه گفتگوهایی انجام شده که در پی می آید.

نهاده های دامی دغدغه دامداران

معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: از مهمترين دغدغه هاي دامداران كشور خوراك و نهاده هاي دامي است.

حسن ركني گفت: در حال حاضر يك ميليون تن نهاده در بندرها، يك ميليون تن در كشتي ها روي آب و 2 ميليون تن توليد داخل داريم و با اين آمار مي توان گفت تا 6 ماه آينده در اين بخش مشكلي نداريم.

وي افزود: در بحث تبديل ارز مرجع به ارز مبادله اي ظاهر قضيه اين است كه قيمت در ذرت 80 درصد افزايش مي يابد.

ركني ادامه داد: يك حالت اين است كه توليد به سمت نابودي مي رود اما بايد گفت از زمان تبديل ارز و تاريخ اول تیر امسال هيچ سفارش جديدي ثبت نشده است و تبديل ارز به ارز مبادله اي اجتناب ناپذير و از 10 روز پيش اجرا شده است.

وي در ادامه گفت: ذرت در بازار آزاد به قيمت يك هزار و 180 تومان خريداري مي شد امروز اين رقم به يك هزار و 150 و يك هزار و 180 تومان رسيده است و ذرت توليد داخل نيز با قيمت يك هزار و 10 تومان خريداري مي شود، در قيمت سويا نيز قبلا قيمت يك هزار و 580 تا يك هزار و 640 تومان بود و امروز اين قيمت به يك هزار و 900 تومان رسيده است، اگر وارد شود نيز به قيمت يك هزار و 600 تومان خريداري مي شود، توليد كنندگاني كه توانايي دارند مي توانند اين نهاده ها را ارزانتر از اين قيمت وارد كنند.

ركني اذعان كرد: در اين آمار و ارقام اتحاديه ها به هر نتيجه اي برسند ما از همان قيمت پشتيباني مي كنيم، من اعتقاد دارم شكوفا شدن توليد در كشور موجب شكوفا شدن اقتصاد و اشتغال شده و بزهكاري نيز كاهش مي يابد.

وي خاطر نشان كرد: كارگروه هاي گوشت و شير در اختيار ما است، در اين كارگروه ها بحث اين بود كه نظر اتحاديه ها ساپورت شود، شركت پشتيباني امور دام نيز ماداميكه اتحاديه در بخش دام و طيور آمادگي واردات داشته باشد حق ندارد امتياز واردات را به كس ديگري بدهد.

ركني ياد آور شد: مي خواهيم توليد به وفور باشد در اين حالت توليدات قيمت خود را پيدا مي كند.

وي به ديگر مشكلات اين بخش اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات ما اين است كه در ارتباط با فوايد شير و محصولات آن بايد كار تبليغي صورت بگيرد، آگاهي جامعه در بخش مصرف بايد بالا برود.

تراز تجاري محصولات كشاورزي كشور 8 ميليارد دلار منفي شده است مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران و معاون مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: در سالهاي 89 و 90 تراز تجاري محصولات كشاورزي از نظر ارزي 8 ميليارد دلار منفي شده است. حسين صفايي گفت: تراز تجاري محصولات كشاورزي از نظر وزني نيز در طي اين دو سال 17 ميليون تن كاهش داشته است. وي افزود: در اين دو سال ميزان واردات به كشور به 22 ميليون تن با ارزش 14 ميليارد و 223 ميليون دلار رسيد و در عوض صادرات اين محصولات 4 ميليون تن و به ارزش 6 ميليارد و 106 ميليون دلار رسيد كه با مقايسه اي ساده مي توان به تراز منفي پي برد. صفايي ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد كه مشكلات در بخش كشاورزي به نسبت ديگر بخش ها مضاعف بوده است. وي در ادامه گفت: چندين عامل موجب اين مشكلات شده است كه از مهمترين آنها مباحث اقليمي و خشكسالي است و در 10 سال گذشته گرفتار كم بارشي هستيم كه تاثر مستقيمي روي بخش كشاورزي دارد. صفايي اذعان كرد:از ديگر عوامل اين مشكلات عوامل انساني و مديريتي و مداخله ناشايست است. مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران اذعان كرد: اين عوامل موجب شد تا كشاورزي براي تنظيم بازار به واردات تكيه كند كه يكي ديگر از مشكلات نيز همين است. وي خاطر نشان كرد: در اوايل دولت نهم قيمت نهاده به سمت صفر ميل كرد كه تاثير زيادي داشت، به عنوان كساني كه توليد كننده هستيم نبايد بگذاريم در آينده دوباره چنين صحنه هايي پيش بيايد. صفايي تصريح كرد: در سال هاي 89 و 90 شرايطي به وجود آمد كه به همه واسطه هاي تجاري اجازه داده شد تا گوشت وارد كنند، از 18 كشور گوشت وارد ايران شد. معاون مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در همان زمان اتفاق ديگري كه افتاد ناديده گرفتن قرنطينه ها بود اين موضوع موجب شد تا 6 ميليون دام در كشور آلوده شده و از بين برود. معضلات بخش دامداری وي در ادامه گفت:اجراي ناقص هدفمند شدن يارانه ها، بالا نرفتن تعرفه واردات به ميزان لازم از ديگر مشكلات و معضلات بخش دامداري كشور در سالهاي اخير بوده است. صفايي يادآور شد: همچنين شاهد بوديم كه به طور فزاينده اي بيلان آبهاي زير زميني به سمت منفي شدن رفته است، در 8 سال اخير به طور متوسط 8 ميليون متر مكعب آب اضافه از سفره هاي زير زميني برداشت شده است و در حال حاضر اجازه نداريم بيشتر از اين برداشت كنيم. وي اظهار داشت: در اين شرايط خود تشكل هاي كشاورزي بايد بيشتر از گذشته حضور داشته باشند و بدون حضور مردم اصلاح امور آب غير ممكن است. صفايي با شاره به برخي قوانين تصويب شده در سال هاي اخير گفت: در دو سال گذشته مجلس برخي قوانين را مانند قانون تمركز فعاليت هاي كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي،براي اصلاح دولت تصويب كرد كه به اجراي كامل در نيامد. وي افزود: تشكل هاي كشاورزي بايد زير بار بروند و اين قانون را اجرا كنند، براي اجراي قانون نيز بايد تشكل ها خود را بازسازي كنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز گفت: تامين امنيت غذايي كشور بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است و مهمترين نياز انسان نيز نياز به غذا است و اين وظيفه سترگ و بزرگ و توسعه كشور در همه بخش ها وابسته به بخش زير بنايي كشاورزي است.

نبود کشتارگاه های صنعتی

سیدنصیر سیدمحمدی افزود: وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي امر نمي تواند با 4 ميليون نفر بهره بردار ارتباط مستقيم داشته باشد بنا بر اين تشكل ها با ساختاري هماهنگ مي توانند نقش موثري داشته باشند.