شرکت 25 هزار دواطلب در کنکور جذب قاضی

حجت الاسلان والمسلمین علیرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری این آزمون در آبان ماه سالجاری خبر داد و افزود: از بین این 25 هزار نفر پس از برگزاری آزمون های تستی و تشریحی 800 نفر از این طریق وارد دستگاه قضا می شوند که سال آینده مشغول به کار خواهند شد.

وی با اشاره به جذب 950 قاضی توسط دستگاه قضا در سالجاری اظهارداشت: سالانه تا سقف جذب 800 قاضی مجوز داریم که امسال این تعداد از قبولی آزمون های سالهای گذشته جذب و بکارگیری شده اند.

حجت الاسلام امینی همچنین تعداد نیروهای فعال در بخش آموزشی قوه قضاییه را هزار نفر ذکر کرد و گفت: در این راستا دو آموزش ضمن خدمت و حین خدمت برای پرسنل دستگاه قضا و نیز قضات سالانه برگزار می شود.

وی یاد آور شد: این آموزش ها متناسب با نیازها و قوانین جدید در استان ها و مرکز انجام می گیرد که دلیل آن تغییر پست قضات و یا تغییر قوانین است.

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در خصوص فعالیت های پژوهشی در این بخش نیز عنوان کرد: این بخش تازه فعالیت خود را آغاز کرده اما تمامی موارد پژوهشی در سطح قوه طبق دستور رئیس دستگاه قضا باید در شورای پژوهش مصوب شوند.

حجت الاسلام امینی در ادامه با اشاره به راه اندازی پژوهشکده های مطالعات پایه و آرای قضایی در معاونت آموزشی قوه قضاییه اعلام کرد: آرای قضایی در راستای نیاز سنجی آموزشی و شناسایی مشکلات مورد بررسی قرار می گیرد .