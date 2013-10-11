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۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در ساری

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در ساری

ساری - خبرگزاری مهر: همایش پیاده روی خانوادگی بمناسبت هفته ناجا در مرکز استان مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی مازندران صبح جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی در ساری، ایجاد شور و نشاط را از مهمترین اهداف همایش پیاده روی خانوادگی اعلام کرد.

وی با انتقاد عدم شرکت مسئولان در همایش پیاده روی بیان داشت: با آنکه مسئولان امر همواره بر حضور مردم در همایش های پیاده روی تاکید دارند، ولی حضورشان در این همایش کمرنگ است.

وی اظهار داشت: وقتی جوانان را مدیریت نکنیم سر از جاهایی در می آورند که باید هزنیه های سنگینی بپردازیم و کودکان اگر در دوران کودکی به سمت ورزش هدایت نشوند، احتمال دارد در جوانی در دام اعتیاد گرفتار شوند.

پلیس حافظ امنیت مردم است

سردار جعفری نسب یادآورشد: تمامی دستگاهها و مردم در کنار هم می توانند امنیت را برقرار کنند و امروز این همایش باید این پیام را داشته باشد که پلیس حافظ امنیت مردم است.

وی افزود: اگر مردم و خانواده توجه ویژه ای به ورزش داشته باشند برخی از آسیبها حل می شود.

وی با اشاره به وجود قهرمانان زیادی در حوزه ورزش در استان یادآورشد: جوانان ما از انرژی زیادی برخوردارند و هیچ جا بهتر از سالن های ورزشی برای تخلیه این انرژی نیست.

فرمانده انتظامی مازندران یادآورشد: نیروی انتظامی با اقتدار کامل و با استفاده از ظرفیتها برای دفاع اجتماعی و امنیت پایدار ایستاده است.

در این همایش، خانواده های مازندرانی مسیرهای میدان شهرداری، میدان شهدا تا پل تجن را پیمودند و در پایان به شماری از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی داده شد. 

کد مطلب 2153371

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