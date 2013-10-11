برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی مازندران صبح جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی در ساری، ایجاد شور و نشاط را از مهمترین اهداف همایش پیاده روی خانوادگی اعلام کرد.

وی با انتقاد عدم شرکت مسئولان در همایش پیاده روی بیان داشت: با آنکه مسئولان امر همواره بر حضور مردم در همایش های پیاده روی تاکید دارند، ولی حضورشان در این همایش کمرنگ است.

وی اظهار داشت: وقتی جوانان را مدیریت نکنیم سر از جاهایی در می آورند که باید هزنیه های سنگینی بپردازیم و کودکان اگر در دوران کودکی به سمت ورزش هدایت نشوند، احتمال دارد در جوانی در دام اعتیاد گرفتار شوند.

پلیس حافظ امنیت مردم است

سردار جعفری نسب یادآورشد: تمامی دستگاهها و مردم در کنار هم می توانند امنیت را برقرار کنند و امروز این همایش باید این پیام را داشته باشد که پلیس حافظ امنیت مردم است.

وی افزود: اگر مردم و خانواده توجه ویژه ای به ورزش داشته باشند برخی از آسیبها حل می شود.

وی با اشاره به وجود قهرمانان زیادی در حوزه ورزش در استان یادآورشد: جوانان ما از انرژی زیادی برخوردارند و هیچ جا بهتر از سالن های ورزشی برای تخلیه این انرژی نیست.

فرمانده انتظامی مازندران یادآورشد: نیروی انتظامی با اقتدار کامل و با استفاده از ظرفیتها برای دفاع اجتماعی و امنیت پایدار ایستاده است.

در این همایش، خانواده های مازندرانی مسیرهای میدان شهرداری، میدان شهدا تا پل تجن را پیمودند و در پایان به شماری از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی داده شد.