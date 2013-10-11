ارزش گمركي 1800 قلم كالاي صادراتي تعيين شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول كوهستاني پزوه مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين مطلب گفت: از زمان واگذاري مسئوليت تعيين ارزش كالاهاي صادراتي به گمرك (ديماه سال 91) تاكنون يك‌هزار و 759 قلم كالاي صادراتي از سوي كارگروه تعيين ارزش گمركي ارزش‌گذاري و به گمركات اجرايي ابلاغ شده است.



وي، به روز‌رساني و تعيين دقيق ارزش كالاهاي صادراتي را از مهمترين وظايف كارگروه تعيين ارزش گمركي دانست و با اشاره به تصويب و ابلاغ شيوه‌نامه كاري اين كارگروه اظهار داشت: اتحاديه‌ها، تشكل‌ها و انجمن‌هاي تخصصي مربوط و صادركنندگان مي‌توانند با تكميل فرم‌هاي مربوط و ارائه مدارك و مستندات، به‌روزرساني و تعيين ارزش كالاهاي صادراتي خود را درخواست کنند.

كوهستاني تصريح كرد: اعلام قيمت‌هاي عمده فروشي كالا در بازار داخلي، قيمت‌هاي بين‌المللي كالا به همراه مستندات مربوط از جمله مدارك و مستندات موردنياز در تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي است.



مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمركي با تشريح نحوه ارزش‌گذاري گروه‌هاي مختلف كالايي از جمله محصولات صنعتي، نفتي، پتروشيميايي، غذايي، خدمات فني و مهندسي و... تأكيد كرد، در حال حاضر ارزش انواع ماكاروني، سالامبور و وت‌بلو و فرش ماشيني به‌روزرساني و تعيين ارزش شده است.



كوهستاني يادآور شد: فايل جديد ارزش كالاهاي صادراتي (6/7/92) از طريق پرتال گمرك جهت گمركات اجرايي و صادركنندگان قابل دسترسي و بهره‌برداري است.