ساخت دستگاه تشخیص دود که آتش سوزی را پیامک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه های تشخیص دود در خانه گاهی با بوی نان که هنگام گرم شدن می سوزد نیز فعال می شود به این معنا کاربر همواره باید یک حوله مرطوب چرخان در دست داشته باشد تا از بلند شدن صدای این دستگاه جلوگیری کند.

اما شرکت "نست لب" (Nest Lab) در کالیفرنیا آمریکا به عنوان شرکتی که روی تجهیزات اتوماسیون خانگی کار می کند دستگاهی طراحی کرده که به تمام مشکلات پایان داده است.

صدای هشدار اولیه این دستگاه که "نست پروتکت" ( Nest Protect به معنای حفظ آشیانه) نام دارد با یک دست تکان دادن خاموش می شود در غیر این صورت این صدا به صدای هشدار سنتی دستگاه های تشخیص دود تشکیل می شود.

از سوی دیگر این دستگاه را می توان به تلفنهای هوشمند و یا تبلتها متصل کرد تا هنگامی که کاربر در خانه حضور ندارد و دود ناشی از سوختگی ایجاد می شود به کاربر پیامک ارسال کرده و دود در خانه را گزارش کند. اگر کاربر دستگاه های مختلفی در اتاقهای مختلف نصب کرده باشد دستگاه می تواند به طور خاص در پیامک خود به کاربر بگوید که دود در کدام اتاق شناسایی شده است.

از سوی دیگر این دستگاه طوری طراحی شده که می تواند خطرات ناشی از احتراق مونوکسیدن کربن را به طور خاص گزارش کند.

تونی فادل بنیانگذار شرکت نست لب و مدیر عامل این شرکت گفت: همه ما خاموش شدن دستگاه های تشخیص دود هنگام آشپزی و یا جستجوی شبانه برای یافتن منبع صدای بی وقفه تمام شدن باطری را تجربه کرده ایم. هرگاه صدای این دستگاه به صورت بی دلیل بلند می شود دیگر به آن اعتماد نداریم و باطری را برای خاموش کردن آن بیرون آورده و خودمان را در معرض خطر قرار می دهیم.

مت راجر معاون بخش مهندسی این شرکت اعتقاد دارد که امنیت و تجهیزاتی که برای امنیت ساخته شده نباید آزار دهنده باشد. ما می خواستیم احساس تنفر مردم نسبت به این دستگاه ها را تغییر دهیم و امنیت در خانه ها حاکم کنیم.

این دستگاه دارای وای فای داخلی و یک فناوری بی سیم دیگر است که در صورت از کار افتادن زودتر فعال می شود از سوی دیگر یک باطری پشتیبان در صورت قطع شدن منبع انرژی در آن تعبیه شده است.

اپلیکیشن این دستگاه تشخیص دود برای سیستم عاملهای اندروید و iOS در دسترس قرار گرفته و قرار است از ماه نوامبر با قیمت 174 دلار به فروش برسد. این دستگاه در دو نوع 230 ولت و دستگاه باطری عرضه خواهد شد.