جزئیات آیین نامه برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از تصویب این آیین نامه رتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر همچنین بهبود کمی و کیفی وضعیت تحصیلی این قبیل دانشجویان بر اساس آئین نامه اجرایی قانون استفاده از تسهیلات ورود رزمندگان به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، اعلام شده است.

بر اساس آیین نامه برگزاری کلاسهای تقویتی و گروههای درسی دانشجویان شاهد و ایثارگر، دروسی که شامل تقویت بنیه علمی می شوند به این شرح اعلام شده اند:

پس از دریافت اطلاعات آموزشی دانشجویان، براي دروسی که شامل یکی از بندهاي زیر شود، کلاس تقویتی برگزار می شود: دروس مرتبط با رشته که نمره دانشجو در آن آزمون ورودي کمتر از 75 درصد میانگین دانشجویان پذیرفته شده در آن رشته است.

فهرست این دروس توسط شوراي اساتید مشاور هر دانشکده تهیه و با نظر ستاد یا مدیر کل شاهد و ایثارگر، نهائی می شود.

درسی که دانشجو براي بار دوم اخذ می کند.

درسی که دانشجو یکی از دروس پیش نیاز آن را با نمره اي کمتر از 12 یا کمتر از 80 درصد میانگین نمرات کلاس در آن درس پیش نیاز گذرانده باشد.

درسی که حداقل 2 دانشجوي شاهد و ایثارگر متقاضی تشکیل آن باشند و یا درسی که یکی از اساتید مشاور درخواست تشکیل آن را براي یکی از دانشجویان خود داشته باشد. در خصوص دانشجویان فاقد استاد مشاور نظر مدیر کل مکفی است.

اداره کل می تواند به جاي تشکیل کلاس تقویتی به تعداد کمتر از دو نفر دانشجو جلسات رفع اشکال تشکیل دهد یا با بهره گیري از دانشجویان مستعد سا لهاي بالاتر گروه درسی ارائه دهد.

محتواي دروس:

محتواي دروس کلاس هاي تقویتی مطابق سر فصل هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي به همراه مباحث زیر بنایی مرتبط با درس، با توضیحات کامل تر، تمرینات بیشتر و ارزیابی مستمر است.

شوراي اساتید مشاور هر دانشکده باید نظارت کافی بر محتواي کلا سهاي تقویتی داشته باشد.

زمان کلاسهاي تقویتی

تصمیم گیري در خصوص زمان برگزاري کلاس تقویتی در جلسه شوراي اساتید مشاور دانشکده با حضور مدیر کل شاهد و ایثارگر دانشگاه همزمان یا پیش از اخذ دروس رسمی انجام گرفته و کلاسها حداکثر یک ماه پس از زمان حذف و اضافه در هر نیمسال آغاز می شود.

ظرفیت کلاس

سقف تعداد دانشجو در کلاس هاي تقویتی بسته به نوع دروس و رشته، توسط شورایی مرکب از اساتید مشاور دانشکده و مدیر کل شاهد و ایثارگر بین 2 تا 20 نفر تعیین می شود.

درصورت محدودیت منابع مالی براي تشکیل کلاس تقویتی، دانشجو در هر نیمسال حداکثر در دو کلاس تقویتی ثبت نام و شرکت می کند، در این صورت اولویت دروس به ترتیب بندهاي ماده 4 تعیین می شود.

استاد درس

مدرسان کلاس هاي تقویتی به پیشنهاد شوراي اساتید مشاور دانشکده و یا دانشجویان متقاضی و تأیید مدیر کل شاهد و ایثارگر دانشگاه تعیین می شوند. لازم است اداره کل تسهیلات لازم را بعمل آورد تا درصورت امکان مدرس دروس کلاس هاي تقویتی، از بین مدرسان دروس رسمی یا سایر اعضاء هیأت علمی انتخاب شود.

در صورت نیاز مدرسان می توانند از بین دانشجویان دوره هاي دکتر ي و کارشناسی ارشد و دانشجویان برجسته دوره کارشناسی انتخاب شوند.

آموزش الکترونیک و سایر امکانات کم آموزشی

اساتید مشاور دانشجویان را به استفاده از آموزش الکترونیک و دیگر وسایل آموزش چند رسانه اي راهنمایی کرده تا حتی المقدور این نوع آموزش جایگزین کلاس هاي تقویتی شود. اداره کل می تواند با نظر شوراي اساتید مشاور دانشکده، دروس ارائه شده بصورت آموزش الکترونیک را به عنوان جایگزین کلا سهاي تقویتی در نظر بگیرد.

تشویق

دانشجویان موفق در کلاس هاي تقویتی که نمره حداقل 16 یا بیشتر از معدل کلاسی را در پایان نیمسال تحصیلی کسب می کنند، با اهداء جوایز از سوي ستاد مورد تشویق قرار می گیرند.

اداره کل می تواند در صورت موفقیت و پیشرفت مطلوب دانشجویان در کلاسهاي تقویتی، براي مدرسان این کلاسها به میزانی حداکثر برابر با حق التدریس اعضاء هیأت علمی با یک رتبه بالاتر، حق الزحمه تشویقی درنظر بگیرد.

منابع مالی :

حق التدریس مدرسان کلاس هاي تقویتی مطابق جدول پرداخت دانشگاه از محل اعتبار طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و یا سایر منابع تأمین شده براي این منظور پرداخت می شود.

اداره کل می تواند اقدام به اخذ بخشی از هزینه هاي برگزاري کلاس (تا حداکثر 50 درصد) کرده و درصورت شرکت منظم دانشجو درکلاس آن را مسترد کند.

دانشجویان وابسته به خانواده معظم شهدا و ایثارگران در صورت وجود ظرفیت می توانند با پرداخت حداکثر 70 درصد هزینه تمام شده در کلاسهاي تقویتی ثبت نام و شرکت کنند.