جدول قیمت سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنجشنبه در بازار 957 هزارتومان، طرح قدیم 956 هزار تومان، نیم سکه 495 هزار تومان، ربع سکه 300 هزار تومان و گرمی 196 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 97 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1290 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3040 تومان، هر یورو را 4105 تومان، هر پوند را 4855 تومان و هر درهم امارات را 827 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز