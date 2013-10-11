تعداد وزنه برداران سازماندهی شده استان گیلان رو به کاهش است

اصغر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همین دلیل ورزش وزنه برداری با توجه به ظرفیتهای موجود استان دارای لیگ وزنه برداری نیست که برای دست یابی به آن حمایت مسئولان استانی امری ضروری است.

وی با بیان اینکه هر شهرستان گیلان قادر به تشکیل یک تیم کامل وزنه برداری نیست، ادامه داد: وضعیت وزنه برداری در استان تاسف برانگیز بوده که بر این اساس یکی از اقدام های مهم و اساسی هیات وزنه برداری گیلان اجرای طرح استعدادیابی در مدارس است.

سرپرست هیئت وزنه برداری گیلان اظهار داشت: با توجه به مکاتبه هایی که با اداره کل آموزش و پرورش استان صورت گرفت، مقرر شد تا با همکاری مهرابی، مربی استعدادیاب، استعدادهای وزنه برداری مدارس گیلان شناسایی شود.

وی همچنین افزود: در این طرح با استعدادیابی، تعدادی از دانش آموزان در قالب ورزش وزنه برداری ساماندهی شدند و از اول مهرماه نیز نخبه های این ورزش رصد می شوند تا نفرات برتر هرچه سریعتر معرفی شوند.

ابراهیمی بیان داشت: سالن تمرین وزنه برداری در رشت که کنار تالار نامجو واقع شده وضعیت مساعدی ندارد و شهرستانهایی مانند لنگرود در شرایط مناسبی به سر نمی برند و رودسر نیز از داشتن سالن اختصاصی وزنه برداری محروم است.

وی ادامه داد: به دنبال مذاکره ای که با اعضای شورای شهر رودسر صورت گرفت قول های برای بهبود وضعیت وزنه برداری داده شد که انتظار می رود هر چه سریعتر عملی شود.

ابراهیمی با بیان اینکه وزنه برداری در رودسر از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: ملی پوشان و قهرمانان بسیار در این شهر پرورش یافته اند که باید برای ارتقای آن اهمیت بیشتری قائل شد.

وی با اشاره به اینکه سالن ورزشی تخریب شده باهنر رشت در گذشته پایگاهی برای گردهم آیی پیشکسوتان، مربیان و وزنه برداران بود، افزود: در حال حاضر این رشته ورزشی از داشتن چنین مکانی محروم است و کمبود آن در رشت احساس می شود و نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی است.

سرپرست هیئت وزنه برداری گیلان یادآور شد: در حال حاضر برای آموزش داوران وزنه برداری در استان شرایط مساعد است و برای برگزاری کلاس داوری می توان از ظرفیتهای داوران بومی بهره برد.