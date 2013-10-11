به گزارش خبرنگار مهر، فهرست کتاب‌های پرفروش فروشگاه مرکزی شهر کتاب در نیمه اول مهرماه امسال منتشر شد که می‌توان در میان این فهرست، نام کتاب‌هایی چون را دید.

در بخش تاریخ، عناوینی که بیشترین میزان فروش را داشته‌اند عبارت‌اند از: «ايرانيان (دوران باستان تا دوره معاصر)»، «اسطوره و واقعيت»، «صف‌آرایی جدید در خاورمیانه»، «جامعه‌شناسی تاريخی ازدواج» و «پارسیان (تمدن‌های گمشده 4)».

«و كوه طنين انداخت»، «يك زن بدبخت»، «عامه‌پسند»، «قلعه حيوانات» و «سال‌های سگی» هم عنوان‌هایی هستند که در حوزه کتاب‌های داستانی پرفروش بوده‌اند. در زمینه دین و عرفان هم کتاب‌های «انسان كامل»، «آيا آدم نديد»، «تصوف و ادبيات تصوف»، «دفتر روشنايی» و «ملكی ديگر ملكوتی ديگر» به بیشترین فروش دست پیدا کرده‌اند.

«شما عظيم‌تر از آنی هستيد كه می‌‌انديشيد 1»، «انسان در جست‌وجوی معنی»، «بازی‌‌ها»، «هفت عادت مردمان موثر» و «وضعيت آخر» عناوین کتاب‌های پرفروش حوزه روان‌شناسی هستند. پرفروش‌های کتاب‌های شعر در نیمه اول مهرماه به این ترتیب هستند:‌ «باران برای تو می‌‌بارد»، «سهراب سپهری سروده‌ها»، «هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست»، «آوازهای فرشته بی‌‌بال» و «روزی كه برف سرخ ببارد».

کتاب‌هایی که در حوزه فلسفه در این مدت بیشترین اقبال را داشته‌اند، هم عبارت‌اند از: «اين است انسان (چگونه آن می‌شويم كه هستيم)»،«در باب حكمت زندگی»، «در پی معنا»، «هندسه شكنه‌ای» و «ضيافت افلاطون». عناوینی که در نیمه اول مهرماه امسال در حوزه انقلاب و دفاع مقدس پرفروش‌ بوده‌اند، کتاب‌هایی چون «لشکر خوبان»، «بچه‌های کفیشه»، «دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق»، «گریانه» و «جنگ دوست‌داشتنی» هستند.

«راهنمایی بر ادبیات و فیلم»، «درباره فونت»، «نمایه رنگ»، «تاریخ هنر نوین» و «معماری ایران (2 جلد)» هم پرفروش‌های بخش هنر فروشگاه مرکزی شهر کتاب هستند.

در میان قفسه کتاب‌های علمی هم کتاب‌های «راهکارهای توانمندسازی مغز»، «برای عشق به فیزیک»، «پیچیدگی»، «رساله‌ای در فیزیک فلسفی» و «اقیانوسی به نام زمین»، به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند. کتاب‌های پرفروش بخش کودک این فروشگاه نیز در این مدت عبارت‌اند از: «بازی با اعداد رياضی (كتاب كار و نقاشی)»، «شاپرك (4 جلد)»، «مجموعه دیزی»، «قصه‌های من و مامان 1و2» و «الفی اتكينز به مدرسه می‌‌رود (داستان‌های الفی اتكينز 12)».

«بابا لنگ‌دراز»، «خمره»، «خاطرات يك بچه چلمن 8 (دور سوم)»، «خلا موقت» و «پسر نپتون» هم عناوین پرفروش حوزه کتاب‌های نوجوانان هستند.