" پوران درخشنده " مهمان ویژه اختتامیه جشنواره فیلم کودک گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر جمعه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در آئین اختتامیه همزمانی بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوانان گیلان از چهره های محبوب و پرتلاش کودک در تلویزیون تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی اظهارداشت: تقدیر از سازمان هایی که بیشترین همکاری را با جشنواره فیلم کودک و نوجوان داشتند از برنامه های مهم این جشنواره خواهد بود.

دبیر اجرایی جشنواره بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوانان گیلان گفت: در این مراسم از تلاش های " پوران درخشنده " در راستای تولید و ساخت فیلم های حوزه سینمای کودک و نوجوان تقدیر و تجلیل می شود.

وی تصریح کرد: پوران درخشنده متولد سال 1330 کرمانشاه، فارغ التحصیل سینما با گرایش کارگردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما و دارای لوح افتخار درجه یک هنری معادل دکتری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ثقتی همچنین با اعلام اینکه فیلم " رابطه " نخستین تجربه سینمایی این هنرمند است، اظهارداشت: درخشنده داوری چندین جشنواره داخلی و بین‌المللی را عهده دار بوده و عضو انجمن فیلمسازان زن آمریکا (WIF)، عضو مرکز بین‌المللی کودکان و نوجوانان (CIFE) و کارگردانان مستقل آمریکا (IFP) نیز است.

وی یادآورشد: آئین اختتامیه همزمانی بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان گیلان ساعت 13 شنبه بیستم مهر ماه جاری در سالن وارش مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت برگزار خواهد شد.