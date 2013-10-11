به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: سعادت دنیا و آخرت در گرو تقوا و پرهیزگاری است و همه باید در این مسیر گام برداریم.

وی با تبریک به مناسبت عید سعید قربان و عید سعید غدیر خم، اضافه کرد: این دو عید از اعیاد بزرگ اسلامی هستند که با برگزاری دعا و نیایش به خدا نزدیک شویم و گرفتاری‌های خود را رفع کنیم.

امام جمعه موقت بوشهر با گرامیداشت هفته نیرویی انتظامی، ادامه داد: نیروی انتظامی ضامن امنیت اجتماعی است و اینکه در حال حاضر کشور دارای امنیت پایدار است و راحت زندگی می‌کنیم حاصل تلاش شبانه نیروی انتظامی است.

امنیت نیازمند فکر و اندیشه و فرهنگ است

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی از راحتی خود می‌گذرند و به راحتی دیگران فکر می‌کنند تا ما در امنیت و آرامش باشیم.

حجت‌الاسلام دشتی با بیان اینکه امنیت نیازمند فکر و اندیشه و فرهنگ است، بیان داشت: گسترش امنیت فرهنگی در چارچوب اخلاقی و دینی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برای اینکه مردم بیشتر احساس امنیت کنند نیاز مند توسعه فرهنگی و راهکارهای نیروی انتظامی است.

وی با تاکید بر اینکه خلا امنیت فرهنگی باید پر شود، اضافه کرد: در این زمینه باید بیشتر فکر شود و به ضمانت امنیتی و اخلاقی جامعه بیشتر شود.

امام جمعه موقت بوشهر در ادامه به دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان دانشگاهی اشاره کرد و بیان داشت: باید تلاش شود تا بیانات رهبری به خوبی اجرایی شود و شاهد عییت بخشیدن به ان باشیم.

نخبگان باید به پیشرفت علمی شتاب بیشتری بدهند

وی با تاکید بر اینکه نخبگان باید به پیشرفت علمی شتاب بیشتری بدهند، افزود: شتاب علمی کشور در حال حاضر شتاب علمی کشور بیش از سایر کشورها است.

حجت‌الاسلام دشتی با اشاره به اینکه کشور ما باید به مرجعیت علمی در جهان تبدیل شود، خاطرنشان ساخت: رشد علمی کشور و تبدیل ایران به مرجعیت دینی از آرزوهای مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: با تبدیل ایران به مرجعیت علمی جهان، اقتدار ایران اسلامی که موجب شکست استکبار می‌شود، بیشتر خواهد شد.