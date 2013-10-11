رشد اقتصادی و معنوی جامعه در گرو برقراری امنیت است/ ضرورت بازخوانی سیره ائمه اطهار(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصالای الغدیر این شهر با اشاره به سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) اظهار داشت: ایام شهادت و ولادت ائمه اطهار فرصتی برای بازخوانی سیره عملی ائمه و یادگیری از آنها است.

وی با تاکید بر ضرورت باشکوه برگزار کردن مجالس عزاداری امام محمدباقر(ع) بیان داشت: این ایام را باید به آموختن درس تربیتی از سیره و کلام ائمه اطهار اختصاص دهیم.

حجت الاسلام متقی نیا تصریح کرد: همچنین باید مراقبت شود که جشن ها و مراسم های جشن در ایام شهادت ائمه اطهار نیفتد.

خطیب جمعه موقت خرم آباد در ادامه سخنان خود به سالروز شهادت مسلم بن عقیل اشاره و بر ضرورت گرامیداشت شخصیت ایشان تاکید کرد.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین با اشاره به شهادت شهید محراب اشرفی اصفهانی افزود: باید آرمانها، اندیشه ها و افکار شهدا به ویژه شهدای محراب برای نسل سوم و جوانان روایت شود چرا که بسیاری از آنها با این موضوع آشنایی ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: همه آنچه امروز ما داریم مدیون شهداست و باید در مسیر حفظ این ارزشها و آرمانها گام برداریم.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت و بیان داشت: بستر توسعه هر جامعه ای امنیت است و امنیت کنونی کشور مرهون فعالیت موثر عزیزان نیروی انتظامی است.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین رشد اقتصادی و معنوی جامعه را در گرو برقراری امنیت و نتیجه فعالیت موثر نیروی انتظامی دانست.

وی همچنین به در پیش بودن عید سعید قربان اشاره کرد و خطاب به نمازگزاران بیان داشت: اعمال سفارش شده برای این عید بزرگ و قرائت دعای عرفه فراموش نشود.

امام جمعه موقت خرم آباد بر ضرورت برگزاری نماز عید قربان تاکید کرد و بیان داشت: تلاش می شود که با همکاری دستگاههای مرتبط نماز عید قربان با شکوه هر چه تمامتر در مصلای الغدیر خرم آباد برگزار شود.

حجت الاسلام متقی نیا در ادامه سخنان خود به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد ارتباط با آمریکا و دیپلماسی دولت اشاره کرد و بیان داشت: ایشان ابتدا از تلاش و جدیت دولت و تیم دیپلماسی در ابعاد مختلف تشکر کردند ولی فرمودند که ما جز بی اعتمادی از آمریکا تاکنون چیز دیگری ندیده ایم.

وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اینکه ما به عملکرد دولت آمریکا بدبین هستیم، افزود: ما باید بررسی کنیم که آیا به رغم رایزنیهای انجام شده آیا از تبلیغات سنگین آمریکا علیه نظام ایران کاسته شده و آیا تهدید اقتصادی و تحریم ها کاهش یافته است؟

امام جمعه موقت خرم آباد ادامه داد: لذا همه ما موظف هستیم که اعتبار ایران را مورد توجه قرار دهیم.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین با اشاره به انفجارهای اخیر در عراق، به مسئله تروریسم هدایت شده صهیونیسم به وسیله دو لبه قیچی بعثی ها و وهابی ها اشاره کرد و بیان داشت: ما دست آمریکا و اسرائیل را در این قضیه می بینیم.

وی همچنین با خیرمقدم به استاندار جدید لرستان گفت: ما در استان لرستان به طور جدی نیاز داریم که از ظرفیتهای داخل استان بهره بگیریم که یکی از این موارد تولیدات علمی موجود در مراکز دانشگاهی بومی استان است.