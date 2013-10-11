امام محمد باقر(ع) با مجاهدت های علمی خود به اسلام جانی دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحمتی در خطبه های نماز جمعه پلدختر سالروز شهادت مظلومانه 400 تن از حجاج بی دفاع در سال 1366 به دستور آمریکا توسط آل سعود که به جمعه خونین مکه معروف شد را گرامی داشت.

وی ادامه داد: آل سعود لیاقت خادمی حرمین شریفین را ندارد زیرا که به اصول اولیه این خادمی که همان حفظ امنیت حجاج است پایبند نیست.

وی با تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) افزود: امام محمدباقر(ع) افتخار جهان اسلام و افتخار شیعه است چرا که این امام همام با علم خود به اسلام جانی دوباره بخشید.

وی تصریح کرد: انتظار است که در مراسم عزای این امام همام که حق بزرگی بر گردن ما به ویژه حوزه های علمیه مدیون تلاش های این بزرگوار هستند شرکت فعال داشته باشیم.

امام جمعه موقت پلدختر در بخش دیگری از سخنان به روز عرفه اشاره کرد و گفت:‌ عرفه روز نیایش با خدا، مناجات، توبه، استغفار و یک فرصت دیگر برای گناه کاران و روز ریزش باران رحمت خدا بر بندگان است.

وی همچنین نسبت به انجام اعمال این عید از جمله احیاء شب عرفه، روزه آن، خواندن زیارت امام حسین(ع)، خواندن دعای روز عرفه تاکید کرد.

حجت الاسلام رحمتی با تبریک بزرگترین عید اسلامی عید قربان افزود: عید سعید قربان از اعیاد بزرگ اسلام و معیادگاه پیامبران عظیم‌الشأن است ودر این روز حاجی با قربانی کردن، به خداوند نزدیک می شود.

امام جمعه موقت پلدختر همچنین به برگزاری نخستین کنگره سرداران و 312 شهید پلدختر اشاره کرد و گفت: این مراسم بی نظیرترین رخداد فرهنگی در این شهرستان بود که لازم است از تمامی دست اندرکاران این کنگره عظیم شهداء که فضای شهر را از عطر شهداء معطر کردند تقدیر و تشکر کنم.

وی افزود: از استاندار لرستان به خاطر حضور در کنگره شهدا و از تمامی ادارات و نهادهای امنیتی و مردم ولایتمدار پلدختر و به ویژه خانواده های شهداء، امام جمعه پلدختر و اعضای ستاد نماز جمعه که به ابتکار و همت آنان این کار بزرگ با کمترین هزینه ممکن صورت گرفت تشکر می کنم.