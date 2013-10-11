تقوای الهی و روح همکاری لازمه موفقیت در همه عرصه ها است/روحانیت همواره همراه مسئولان بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های امروز نماز جمعه سمنان با اشاره به فرموده حضرت سید الشهد (ع) که می فرمایند "اگر از تقوا چیزی بهتر بود من آن را از خداوند می خواستم" گفت: تقوای الهی و روح همکاری لازمه موفقیت در همه عرصه ها است.

وی همچنین فرارسیدن سالروز شهادت حضرت باقر العلوم (ع) را یادآور شد و افزود: همه ما مدیون این امام بزرگوار هستیم چون با بکارگیری تمام علوم، علوم آل محمد (ص) را منتشر کرد.

خطیب جمعه سمنان با ااشاره به اینکه در آستانه روز عرفه هستیم اظهار داشت: همه مردم استان روز عرفه را در مساجد جمع شوند و دعای این روز را بخوانند و به فرازهای دعا توجه کنند.

آیت الله شاهچراغی همچنین با یادآوری کشته و زخمی شدن یک هزار و 400 زائر حج توسط آل سعود در خانه امن الهی افزود: این مصیبت برای امام خمینی (ره ) آنقدر سخت بود که فرمود اگر از مصیبت هایی که صدام به سر ملت ما آورد بگذریم از آل سعود نمی توانیم بگذریم.

وی حج بی برائت را مانند انسانی دانست که مرده است و گفت: برائت از مشرکان امسال باید محکمتر از سال های گذشته برگزار شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی های خود به مردم ایران امید می دهند و هیچ وقت آیه یاس نمی خوانند، گفت: سخنان ایشان مورد دلگرمی مردم و مسئولان است.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اینکه استاندار جدید روز شنبه معارفه می شود گفت :مهندس وکیلی انسانی معتدل و مردمی است و این مهم جای تقدیر از دکتر روحانی دارد که به تقاضای مردم و روحانیت پاسخ مثبت دادند و برای استان فردی که لایق و شایسته بود را تعیین کردند.

وی با تاکید بر اینکه مردم استان سمنان فرهنگ بالایی دارند افزود: مردم و روحانیت استان همواره همراه مسئولان خصوصا استانداران بوده اند.

امام جمعه سمنان در پایان ضمن اشاره به اینکه دکتر عباس رهی استاندار سابق طی هشت سال گذشته خالصانه به استان خدمت کرد، گفت: دولت نهم و دهم خدمات قابل توجهی به استان کرده است که بر کسی پوشیده نیست.