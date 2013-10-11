توطئه هاي استكبار جهاني بر عليه كشورمان خنثي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: دشمن از هيچ تلاشي در راستاي ضربه زدن به نظام اسلامي پرهيز نمي كند و به همين دليل ما بايد همواره با آمادگي در صحنه حاضر بوده و از دستاوردهاي نظام اسلامي دفاع كنيم.

وي با اشاره به ايام هفته نيروي انتظامي و تبريك اين ايام به نيروهاي شاغل در ناجا يادآور شد: باید برای وجود نعمت امنیت شکرگذار خداوند باشیم و با حضور خود در صحنه از اين نعمت ارزشمند به بهترين شكل ممكن دفاع كنيم.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه سنندج در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: تمامی مدیرانی که در دستگاه ها و ادارات دولتي فعالیت می‌کنند باید با تلاش بیشتر زمینه بهره‌ مندی جامعه از فضایی مناسب‌تر و سالم‌تر را فراهم کنند.

وي به آموزه هاي ديني مسلمانان در خصوص اهميت خدمتگزاري صادقانه به اقشار مختلف مردم اشاره كرد و افزود: طبق آموزه‌های دینی، بهترین مردمان کسی است که فایده‌اش برای مردم بیشتر باشد و به همين دليل بايد همواره خدمت گزار مردم بود.

ماموستا مجتهدي به اهميت حركت مردم در مسير رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: كشورهاي غربي و مستكبر مخالف نظام، اسلام و انقلاب بوده و در تلاش هستند از هر طریق ممکن در راه ایران سنگ‌اندازی کنند و هيچ گاه دست از توطئه بر عليه نظام اسلامي بر نمي دارند.

وي با بيان اينكه بايد در برابر این‌گونه اعمال دشمنان ایمان خود را تقویت کنیم و در راه حفظ دستاوردها و حرکت در مسیر آرمان‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم، اظهار داشت: دفاع از نظام اسلامي يك وظيفه براي تمامي مردم كشور به شمار مي رود.