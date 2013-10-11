  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

امام جمعه سنندج:

توطئه هاي استكبار جهاني بر عليه كشورمان خنثي مي شود

توطئه هاي استكبار جهاني بر عليه كشورمان خنثي مي شود

سنندج – خبرگزاري مهر: امام جمعه سنندج گفت: در سايه اقتدار نظام اسلامي و با توجه به مشاركت مردم در صحنه توطئه هاي استكبار جهاني بر عليه كشورمان هيچ نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: دشمن از هيچ تلاشي در راستاي ضربه زدن به نظام اسلامي پرهيز نمي كند و به همين دليل ما بايد همواره با آمادگي در صحنه حاضر بوده و از دستاوردهاي نظام اسلامي دفاع كنيم.

 وي با اشاره به ايام هفته نيروي انتظامي و تبريك اين ايام به نيروهاي شاغل در ناجا يادآور شد: باید برای وجود نعمت امنیت شکرگذار خداوند باشیم و با حضور خود در صحنه از اين نعمت ارزشمند به بهترين شكل ممكن دفاع كنيم.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه سنندج در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: تمامی مدیرانی که در دستگاه ها و ادارات دولتي فعالیت می‌کنند باید با تلاش بیشتر زمینه بهره‌ مندی جامعه از فضایی مناسب‌تر و سالم‌تر را فراهم کنند.

وي به آموزه هاي ديني مسلمانان در خصوص اهميت خدمتگزاري صادقانه به اقشار مختلف مردم اشاره كرد و افزود: طبق آموزه‌های دینی، بهترین مردمان کسی است که فایده‌اش برای مردم بیشتر باشد و به همين دليل بايد همواره خدمت گزار مردم بود.

ماموستا مجتهدي به اهميت حركت مردم در مسير رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: كشورهاي غربي و مستكبر مخالف نظام، اسلام و انقلاب بوده و در تلاش هستند از هر طریق ممکن در راه ایران سنگ‌اندازی کنند و هيچ گاه دست از توطئه بر عليه نظام اسلامي بر نمي دارند.

وي با بيان اينكه بايد در برابر این‌گونه اعمال دشمنان ایمان خود را تقویت کنیم و در راه حفظ دستاوردها و حرکت در مسیر آرمان‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم، اظهار داشت: دفاع از نظام اسلامي يك وظيفه براي تمامي مردم كشور به شمار مي رود.

کد مطلب 2153568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها