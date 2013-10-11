یک گروه سیاسی در پارلمان لیبی در ربودن من دست داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زیدان نخست وزیر لیبی در گفتگوی تلفنی با فرانس 24 اظهار داشت: یک گروه سیاسی در ربودن من دست داشته اند و تمام هم و غم این گروه سرنگونی دولت است و در این راه از تمامی روش ها استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمی خواهم نام این گروه سیاسی را بر زبان بیاورم، اما تنها گروهی است که با تمام توان با استفاده از زور، دموکراسی، بدون دموکراسی و هر چیز دیگری برای نابودی دولت تلاش می کند. نمی خوام الان نام آن را ذکر کنم اما در کنگره ملی درباره آن صحبت خواهم کرد و نام آن را بیان خواهم کرد.

زیدان در پاسخ به این پرسش که آیا گروهی که وی را ربود ارتباطی با "انصار الشریعه" وابسته به القاعده دارد گفت: هرگز، انصار الشریعه در پارلمان حضور ندارد.

نخست وزیر لیبی تصریح کرد: افراد مسلح صبح پنجشنبه مرا از محل اقامتم در هتلی در طرابلس ربودند و به مرکز مبارزه با جرایم لیبی انتقال دادند. در آنجا فردی با نام عادل السید با لحنی تند با من صحبت کرد و در همین حال برای آزادی من اقدام شده بود و سپس من از آنجا خارج شدم.

علی زیدان گفت: من حرف هایی را که در مرکز مبارزه با جرایم شنیدم پیش از ان از برخی گروه های سیاسی در شب قبل حادثه شنیده بودم.

وی افزود: آدم رباها درباره بازداشت ابوانس اللیبی مظنون القاعده با من صحبت کردند و من تاکید کردم که از عملیات ارتش آمریکا برای بازداشت وی در طرابلس اطلاعی نداشتم.

گفتنی است نخست وزیر لیبی روز گذشته توسط یک گروه مسلح موسوم به اتاق عملیات انقلابیون سابق لیبی ربوده شد، اما ساعاتی بعد با کمک نیروهای ارتش و پلیس آزاد شد.