ساختمان جدید پلیس راهور شهر جغتای به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور فرماندار، ساختمان جدید پلیس راهور شهر جغتای با اعتبار 1.5 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

مهدی هنرور در این مراسم که با حضور جمعی از مسوولان شهرستان برگزار شد، لازمه توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی را وجود امنیت پایدار ذکر کرد و اظهار کرد: امروز فعالیت های نیروی انتظامی به موارد فیزیکی محدود نمی شود بلکه پلیس با برخورداری از پشتوانه ی علمی و تخصصی، در زمینه ی ساماندهی و ایجاد امنیت در فضای سایبری نیز موفق عمل کرده است.

فرماندار جغتای پشتوانه اصلی پلیس را اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: همراهی مردم با نیروی انتظامی زمینه ساز استمرار امنیت کنونی خواهد بود.

بودجه جهت حفظ حیات وحش منطقه حفاظت شده درونه بردسکن اختصاص یابد

فرماندار بردسکن خواستار بودجه جهت حفظ حیات وحش منطقه حفاظت شده درونه این شهرستان شد.

محمداسماعیل یعقوب زاده ضمن تاکید بر لزوم اهتمام محیط زیست در راستای حفاظت از مناطق تحت پوشش اظهار کرد: کسب عنوان منطقه محافظت شده درونه به عنوان اولین زیست گاه شناسایی شده یوزپلنگ ایرانی از جمله افتخاراتی ست که با تلاش دست اندرکاران این حوزه در بردسکن برای این استان حاصل شده است.

لزوم تجهیز ایستگاه های آتش نشانی روستایی کاشمر

فرماندار کاشمر بر ایجاد ایستگاه های آتش نشانی در مراکز دهستان های این شهرستان تاکید کرد.

مهدی فروزان در این باره اظهار کرد: جمعیت بیش از 61 هزار نفر در نقاط روستایی، قرار گرفتن شهرستان بر روی گسل زلزله، وجود نقاط کوهستانی در منطقه و فاصله زیاد روستاها با مراکز بخش از یک سو و فقدان تعداد کافی ایستگاه های آتش نشانی روستایی از سوی دیگر، احتمال افزایش تلفات انسانی و خسارات مادی در صورت بروز حوادث طبیعی یا انسانی را افزایش می دهد.

فروزان گفت: از محل اعتبارات دهیاری ها دو ساختمان آتش نشانی روستایی در روستاهای ایور از توابع بخش کوهسرخ و کسرینه از توابع بخش مرکزی احداث شده است که انتظار می رود پیگیری ها برای تامین نیرو انسانی، خودروی آتش نشانی و دیگر امکانات مورد نیاز سرعت یابد.

مانور زلزله در بافت هاي فرسوده شهری فریمان اجرا شود

فرماندار فريمان بر اجراي مانور زلزله در بافت هاي فرسوده شهری تاکید کرد.

مجتبي بزم آرا ضمن تاكيد بر ضرورت بازبيني فني و قرار دادن تجهيزات و خودروهاي امدادي در وضعیت آماده باش، اظهار کرد: پایگاه های هلال احمر و شهرداري هاي چهار شهر فرهادگرد، فريمان، قلندر آباد و سفيد سنگ بایستی مقدمات اجراي مانور امداد و نجات را در بافت هاي فرسوده شهري مهيا نمايند

فرماندار فريمان با اشاره به نامگذاري روز بيستم مهر ماه به روز ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي، از برگزاري رزمايش مديريت بحران در اين روز خبر داد و افزود: از آموزش و پرورش انتظار می رود به موضوع اجراي مانور

تخليه اضطراری مدارس در سطح آموزشگاه هاي شهرستان ورود جدي داشته باشد.