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۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

افشاری نژاد مطرح کرد:

شهرستان کهگیلویه فاقد کشتارگاه طیور است/ عرضه مرغ زنده سلامت مردم را تهدید می کند

شهرستان کهگیلویه فاقد کشتارگاه طیور است/ عرضه مرغ زنده سلامت مردم را تهدید می کند

دهدشت - خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی شهرستان کهگیلویه نبود کشتارگاه طیور را یکی از مهمترین مشکلات دامپزشکی این شهرستان عنوان کرد.

امید افشاری نژاد به خبرنگار مهر گفت: این مسئله موجب گسترش عرضه مرغ زنده در این شهرستان شده است.

وی این مسئله را یک معضل بهداشتی در این شهرستان عنوان کرد و افزود: عرضه مرغ زنده می تواند سلامت شهروندان را تهدید کند.

افشاری نژاد عنوان کرد: این مراکز مرغ های خود را از خارج از استان وارد می کنند که حامل بیماری های زیادی هستند و مشکلاتی را برای مراکز مرغداری شهرستان به وجود آورده اند.

وی تاکید کرد: فروش مرغ زنده بیماری هایی تنفسی آسم و بیماری های روده ای را شدت می بخشد.

رئیس دامپزشکی شهرستان کهگیلویه در ادامه با بیان اینکه که در شش ماهه سال جاری 11 هزار و 698 بازرسی از کشتارگاه های این شهرستان صورت گرفت، افزود: 247 کیلوگرم گوشت گوسفند، 286 کیلوگرم گوشت بز و 160 کیلوگرم گوشت گاو غیربهداشتی در این مراکز کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در شش ماهه اول سال جاری یک هزار و 602 بازدید از مراکز فروشگاههای عرضه گوشت خام این شهرستان انجام شد که در این رابطه 467 کیلوگرم انواع فرآورده های گوشتی غیرقابل مصرف و 60 مورد موارد غیربهداشتی کشف شد.

افشاری نژاد عنوان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری 17هزار و 506 نفر به درمانگاههای خصوصی و دولتی دامپزشکی این شهرستان مراجعه کردند.

وی در پایان اضافه کرد: هم اکنون یک کلینیک، دو داروخانه و دو مرکز مایه کوبی در بخش خصوصی در این شهرستان به فعالیت مشغول هستند.

کد مطلب 2153586

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