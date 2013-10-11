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۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۱

امام جمعه چهارباغ:

شبکه های خبرپراکنی غرب نقطه ضعف نشان داده اند

شبکه های خبرپراکنی غرب نقطه ضعف نشان داده اند

کرج- خبرگزاری مهر: امام جمعه چهارباغ تصریح کرد: استبکار جهانی با به کارگماردن شبکه های خبرپراکنی و تولید برنامه های کذب علیه ایران نقطه ضعف های خود را برملا می سازد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام قادرمحمدی در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه چهار باغ با محکوم دانستن برنامه ای توهین آمیز که اخیراً پخش آن در یکی از شبکه های تلویزیونی وابسته به غرب آغاز شده است، گفت: این برنامه درصدد تحریف تاریخ کشور ایران بوده و محتوای آن کذب است.

وی افزود: شبکه های خبرپراکنی غرب با این اقدام شان نقطه ضعف های خود را برملا می سازند.

حجت الاسلام قادرمحمدی تصریح کرد: اقدامات شبکه های خبرپراکنی تأثیری در اهداف این نظام نخواهد داشت.

وی افزود: دشمنان نظام با این رویه خود به انزوای مهلک فرو خواهند رفت.

تبریک به پرسنل خدوم نيروي انتظامي و قدردانی از تلاش های نیروهای ناجا از دیگر محورهای خطبه های امام جمعه ساوجبلاغ بود.

کد مطلب 2153597

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